Nur selten müssen Stephan Schmidt und Alexander Zibulski in Ludwigsfelde Verstöße gegen die aktuellen Corona-Vorschriften ans Gesundheitsamt melden. Die beiden Revierpolizisten kontrollieren in den Einwohner-stärksten Stadtvierteln im Norden von Teltow-Fläming. Die MAZ war am Donnerstag auf ihrem Rundgang dabei.