Ludwigsfelde

Die ersten beiden von vier Dusch-Containern im Kreis Teltow-Fläming werden in wenigen Tagen in Betrieb genommen und können dann auf der europaweiten Übersichtskarte der Hygiene-Initiative Doc Stop erscheinen.

Gemeinsam mit 36 anderen bundesweit waren diese beiden Container im Frühjahr ganz kurzfristig über Spenden von der Initiative #LogistikHilft gemietet worden. Zum Start Mitte April hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) diese Hilfsaktion für Brummi-Fahrer mit dem Aufstellen des allerersten Containers im GVZ Großbeeren medienwirksam präsentiert. Inzwischen gibt es bundesweit 150, viele davon bereits in Betrieb.

Anzeige

Tag der Logistik am 16. April: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) übergibt im GVZ Großbeeren einen der beiden ersten von 40 Trucker-Waschcontainern bundesweit; inzwischen haben 150 Standorte Bedarf angemeldet, darunter im Kreis Teltow-Fläming auch Ludwigsfelde und Baruth. Quelle: Jutta Abromeit

Weitere MAZ+ Artikel

Die Container hatten vor allem Truckern in der Coronakrise nutzen sollen, als Rasthöfe und Gaststätten geschlossen waren und sich die Brummifahrer nirgends mehr waschen konnten. Scheuer hatte damals erklärt, Brummi-Fahrer dürften in dieser Situation nicht die Letzten sein, an die gedacht werde. Die Fahrer machten „tagtäglich einen ultraharten Job“, sagt er.

Trotz Corona-Krise seien sie unermüdlich im Land unterwegs, um den Waren- und Güterverkehr am Laufen zu halten, dürften aber an vielen Stellen nicht aussteigen und sich nicht die Hände waschen. Als Minister wollte er jene, die Hilfe brauchen, mit denen zusammenbringen, bei denen wegen der Krise Stillstand herrsche.

Logistik-Initiative will ersten Container abholen

Dass das Anschließen solcher Container nur mit kommunalen Ausschreibungen, Aufträgen und Bauarbeiten teils unter Straßen hindurch wie im Industriegebiet Baruth verbunden ist und Wochen, ja Monate dauert, ahnte Scheuer damals wohl nicht. Viel zu lange, diese vergeblichen Mieten seien Spendern nicht zu vermitteln, hatte der Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik (BGL), einer der Partner der Initiative # Logistik Hilft, vorige Woche erklärt und angekündigt, den Premieren-Container wieder abzuholen.

Das dürfe auf keinen Fall passieren, sagt dagegen Tobias Borstel ( SPD), Bürgermeister von Großbeeren. Denn die Aufträge seien ausgelöst, nun müsse dort auf jeden Fall ein Container hin. Werde der Container tatsächlich abgeholt, „dann finden wir vor Ort eine eigene Lösung“, sagt der Rathauschef, so sei das auch mit dem GVZ-Treuhänder der Gemeinde, der Firma IPG, besprochen.

Der am 16. April 2020 aufgestellte Duschcontainer für Lkw-Fahrer im GVZ Großbeeren am 10. Juli 2020. Quelle: Jutta Abromeit

Die Stadt Baruth hatte wegen des Bedarfs im Industriegebiet mit den großen Holz-Firmen auf eigene Faust einen Container geordert und kündigt seinen Anschluss für September an. Die beiden im neuen Industriegebiet Eichspitze in Ludwigsfelde aufgestellten Dusch-Container sind nun die ersten, die angeschlossen sind, „wir werden sie in den kommenden Tagen von der IPG zur Nutzung freigeben lassen können“, so Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) am Freitag. Auch für die Stadt Ludwigsfelde arbeitet die IPG treuhänderisch.

Ministerium arbeite intensiv an Lösungen

Aus dem Neuigkeitenzimmer des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), so heißt die Pressestelle im Scheuer-Ministerium, wird auf MAZ-Nachfrage zu den Containern erklärt: Bei den Abstimmungen zwischen dem Logistikzentrum als Betreiber und der Kommune, die für die Wasser- und Stromnetze zuständig sei, kann es zu Verzögerungen kommen. Wörtlich wird erklärt: „In beiden Fällen wird intensiv an Lösungen gearbeitet.“

Ein weiterer Streitpunkt waren die Kosten von 24.000 Euro bei Inbetriebnahme. Die sind für Großbeeren derzeit nicht zu stemmen, so Bürgermeister Borstel, zumal der Container als Geschenk angekündigt gewesen sei. Nach Auskunft eines Ministeriumssprechers seien sie jedoch auch „nicht durch das BMVI zu tragen“. Finanziert werde die Initiative über Geld- und Sachspenden, so der Sprecher.

Container dort, wo Waschgelegenheiten fehlen

Die Brancheninitiative #LogistikHilft steht unter der Schirmherrschaft von Minister Scheuer und Steffen Bilger, dem Parlamentarischen Staatssekretär beim BMVI und Koordinator der Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik.

Die Initiative wolle an Rampen Dusch- und WC-Container aufstellen, wo keine Waschgelegenheiten vorhanden sind, so der Sprecher. Das sei an einer Reihe von Standorten wie Be- und Entladestellen, Logistik-Zentren, Containerterminals und Umschlagbahnhöfen sowie unbewirtschaftete Rastanlagen an Bundesfernstraßen der Fall. Und der Sprecher erklärt: „Während der Sofortmaßnahme haben die betroffenen Unternehmen Zeit, eine dauerhafte Lösung zu finden, zum Beispiel durch Umbauten oder Dauer-Miete der Sanitär-Container.“

Die Initiative #LogistikHilft appelliere an die Logistik-Wirtschaft, bestehende Ressourcen optimal zu nutzen und den Zugang zu sanitären Einrichtungen an allen Be- und Entladestellen zu gewährleisten, wird aus dem Ministerium erklärt.

SaniStop, die Hygiene-Aktion des Vereins „ DocStop für Europäer“, zeige die gemeldeten Standorte auf der Übersichtskarte auf ihrer Website im Internet an, abrufbar unter dieser Adresse: https://www.docstop.eu/sanistop

Von Jutta Abromeit