Wissenschaftler befürchten Umweltschäden

Manfred Haak macht sich Gedanken ums Fliegen und seine Auswirkungen auf Mensch und Umwelt konkret hier in der Region um Schönefeld. Der Ludwigsfelder ist ein gründlicher und besonnener Zeitgenosse. Er war nicht nur Lehrer, Schulleiter und Dozent in der DDR, in den 1960er Jahren in Sansibar oder der VDR Jemen, er ist auch promovierter Geologe. 1995 war in der Märkischen Allgemeinen Zeitung ein mehrteiliger Beitrag von ihm erschienen, darin setzte er sich mit der besonderen geologischen Situation von Sperenberg auseinander und beleuchtete, dass die im Raumordnungsverfahren zum damals noch geplanten Großflughafen unbeachtet blieb.

Wissenschaftler schreiben an Bundespräsidenten

Der 88-Jährige gehört zu einer Gruppe von Wissenschaftlern und Ingenieuren, die sich wegen weißen Schaums bereits ans Bundesumweltministerium und an den Bundespräsidenten wandten. Die fünf Männer hatten privat Analysen in Fachlaboren erstellen lassen – in deren Ergebnis wurden für die Einflugschneise vom Flughafen Schönefeld Kerosinreste und Feinstaub attestiert.

Der 88-jährige Haak wohnt in Ludwigsfelde Nord I und beobachtet weißen Schaum von seinem Balkon aus seit Jahren. Feinstaub, flüssige und gasförmige Verbrennungsrückstände würden in Nicht-Coronazeiten über die Flugzeugdüsen regelmäßig ans Flughafenumfeld abgegeben, doch weißer Schaum trete unregelmäßig auf – warum?

Ein Gemisch aus Kerosin und Wasser?

Haak entwickelt folgenden Gedankengang beim Blick in den großen Hof von Anton-Saefkow-Ring und in die Ernst-Schneller-Straße: „Die Regenfallrohre der Wohnblöcke enden in Sickergruben. Auf denen sehe ich häufig hohe Schaumhauben, die erst nach einiger Zeit in sich zusammenfallen.“ Zunächst habe er an Blütenstaub gedacht, doch der setze sich als Schicht ab. Als er Proben entnommen hatte, meint er: „Es handelt vorwiegend um ein Kerosin-Wassergemisch.“

Ablagerungen auf dem Dach

Leider habe er in seiner Mietwohnung keine Laborausrüstung, um diesen Beweis selbst zu erbringen. Bei anhaltendem Regen tritt der Schaum nicht oder kaum auf, erläutert Manfred Haak. Nach längeren Trockenperioden jedoch bringe der erste stärkere Regen eine Rekordmenge an Schaum. Der Geologe vermutet, dass abgespülte Ablagerungen vom Dach der Grund dafür sind.

Mit der Coronakrise gab es vor Ostern kaum Flugverkehr und das Wetter war vorwiegend trocken und klar. „Als in der Nacht vom 1. zum 2. Feiertag stärkerer Regen fiel, füllten sich die Sickergruben, aber ganz ohne Schaum“, hat Haak beobachtet und erklärt: „Das ist ein indirekter Hinweis auf den Flugverkehr als Verursacher.“ Inzwischen kenne er Analyseergebnisse des Schaums. Die Gruppe von Naturwissenschaftlern, die schon seit Längerem diese Vorgänge beobachtet, wolle nun der Schadensfrage gezielt nachgehen.

Fortgesetzter Schaden befürchtet

Haaks Fazit lautet: „Der Schaum selbst ist also nur eine Erscheinungsform des kontinuierlichen Schadens, der durch den Ausfall aggressiver Schadstoffe im weiten Umfeld des Flughafens der Pflanzenwelt, der Gesundheit, den Gewässern und dem Boden zugefügt wird.“ Diese laufende Umweltschädigung im weiten Flughafen-Umkreis dürfe nicht länger geleugnet werden, meint Manfred Haak, sondern müsse mit vielseitigen Maßnahmen minimiert werden.

Und er sagt: „Auch die entsprechende Besteuerung von Kerosin darf dabei nicht länger tabu bleiben.“ Die Frage ist für ihn auch deshalb so aktuell, weil der Flugbetrieb von Schönefeld nach Corona um den Faktor des entfallenden Flugbetriebs von Tegel stärker sein werde, meint der Ludwigsfelder.

