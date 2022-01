Ludwigsfelde

Polizisten kontrollierten am Dienstagabend in der Potsdamer Straße in Ludwigsfeld einen Radler (59). Der Test ergab einen Alkoholwert von 1,77 Promille. Zudem wurde der Mann bereits per Haftbefehl gesucht. Beamte veranlassten die Abgabe einer Blutprobe und nahmen eine Anzeige wegen Führens eines Fahrzeuges unter Alkoholeinwirkung aus. Der Haftbefehl konnte gegen Zahlung eines offenen Geldbetrages aufgehoben werden.

Von MAZonline