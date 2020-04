Mercedes beginnt nächste Woche Sprinter-Produktion

Ludwigsfelde

In der kommenden Woche werden wieder Sprinter von den Montagebändern des Mercedes-Werkes Ludwigsfelde rollen. Das ist das Fazit eines MAZ-Gesprächs mit Daimler-Sprecherin Silke Walters in der Konzernzentrale Stuttgart. Dabei ging es vor allem um die Frage, wie lange wegen des grassierenden Coronavirus’ beim hiesigen Autobauer noch Kurzarbeit geplant ist.

In der vergangenen Woche hatte das Unternehmen angekündigt, die Kurzarbeit zu verlängern, lediglich an einigen Standorten die Produktion langsam wieder hochzufahren. Bekanntlich standen die deutschen Fahrzeughersteller auch ohne Coronakrise gerade vor einer schwierigen Situation. „Generell gilt die Kurzarbeit auch bei der Mercedes-Benz GmbH in Ludwigsfelde bis 30. April“, erklärt die Sprecherin. Allerdings werde die Produktion in Ludwigsfelde ab dem 27. April im 1-Schicht-Betrieb stufenweise wieder hochgefahren.

In einer Woche wird eine Schichtmannschaft arbeiten, die andere in der Folgewoche. Quelle: Jutta Abromeit

Praktisch soll das anfangs so laufen, erklärt Walters, dass in einer Woche eine Schicht-Mannschaft, in der folgenden die andere arbeitet. Begonnen werde im Rohbau, dann folge ab Dienstag, dem 28. April, wenn die ersten Fahrgestelle fertig sind, auch die Montage, so die Daimler-Frau in Stuttgart.

Daimler stellt Schutzmasken

Solange die Corona-Beschränkungen noch nötig sind, würden wie konzernweit üblich auch im Werk Ludwigsfelde die Sicherheitsabstände in der Produktion eingehalten, die Arbeit entsprechend den Sicherheitsvorschriften organisiert. Das gelte auch für die Nutzung von Pausenräumen, erklärt sie. Mund-Nasen-Masken stelle das Unternehmen, nach jeder Schicht würden sie gewechselt und die Arbeitsplätze desinfiziert, so Sprecherin Walters weiter. Außerdem gebe es an den Werktoren und an Eingängen Hilfslinien als Markierung – zur Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsabstände.

