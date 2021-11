Ludwigsfelde: Nachgeholte Premiere von „Die Eier legende Wollmilchsau“

Ludwigsfelde

Endlich kommt „Die Eier legende Wollmilchsau“ auf die Bühne, und zwar auf die Klubhausbühne von Ludwigsfelde. Die Jugend-Theatergruppe Act Attack präsentiert am kommenden Samstag, dem 6. November, eine Kreation von Theatergruppen-Leiterin Dörthe Dräger. „Endlich“ auch deshalb, weil die Uraufführung eigentlich schon im Juni vergangenen Jahres präsentiert werden sollte. Doch dann machte Corona dem Ensemble einen Strich durch die Rechnung.

Zum Inhalt des Stücks erklärt Dräger: „Wie der Name schon sagt, erwartet Besucher eine verrückte Mischung aus Drama und Komödie, gespickt mit Videos, Songs und Tanz.“ Dabei geht es um die Geschichte einer Theatergruppe, die eine Aufführung plant. Diese Geschichte erzähle von Freundschaft und Liebe, Intrigen und Neid, Zukunftsangst und Sorgen unterschiedlichster junger Menschen. „Die aber all ein gemeinsames Ziel haben: auf der Bühne zu stehen und das Publikum zu begeistern“, erklärt Dörthe Dräger. Die jungen Menschen stellen sich Fragen wie: Aber was, wenn du gar nicht schauspielern kannst? Was, wenn du eigentlich Musicals hasst? Was, wenn dein Familienleben dich stresst? Was, wenn du dich als einzige mit dem Publikum unterhalten kannst?

„Und es geht um die Frage: Was für ein Geheimnis hat die mysteriöse alte Frau, die in der Schule herumschleicht?“, sagt die Theatergruppen-Chefin. Sie und die jungen Darsteller versprechen Besuchern einen unterhaltsamen Abend mit Act Attack und kündigen einen special guest an: „Horst“! Mehr verraten sie dazu nicht.

Probenfoto: Das Jugendtheater Act Attack Ludwigsfelde bringt ihr neues Stück auf die Bühne: „Die Eier legende Wollmilchsau“. Quelle: Privat

Die Theatergruppe „Act Attack“ des Marie-Curie-Gymnasiums in Ludwigsfelde gibt es seit 2017. Als erstes gemeinsames Projekt war das bekannte Theaterstück von Lutz Hübner „Frau Müller muss weg“ auf die Bühne gebracht worden. „Das war gleich eine große Herausforderung für die Schüler, weil dafür sehr viel Text zu lernen war und alle Darsteller während des Stücks die ganze Zeit auf der Bühne präsent sind.“ Doch die Aufführung sei ein voller Erfolg gewesen – „ohne einen Texthänger oder eine Panne!“, darauf ist die Ensemble-Leiterin noch immer stolz.

Für das nächste Schuljahr hatte die Truppe eine Fortsetzung geplant. „Die Idee war ein Klassentreffen der ehemaligen Schüler von Frau Müller zu inszenieren“, so Dörthe Dräger. Sie schrieb die Texte und holte sich mit dem ausgebildeten Musical-Darsteller und Tanzlehrer David Mehler einen Partner mit ins Boot. „Auch das war ein Erfolg“, sagt die Initiatorin, „Das Klassentreffen“ habe das Publikum mit witzigen Dialogen und überraschenden Wendungen der Geschichte begeistert. „Und es wurden diesmal Songs mit eingebaut. Es hat den Schülern sehr viel Spaß gemacht, die Choreographien einzustudieren und aufzuführen.“

Im zweiten Anlauf konnte David Mehler alias Dave Cobain in Ludwigsfelde seine eigene Tanzschule "Dance & More" eröffnen; hier mit dem Let’s-dance-Star Ekaterina Kalugina. Quelle: Jutta Abromeit

Wohl deshalb habe es in der Gruppe den Vorschlag gegeben, als nächstes ein Musical aufzuführen. Allerdings wollten alle, dass das auch mal in Richtung Improvisationstheater gehe, dass Videos mit eingebaut würden und viele verschiedene Charaktere zu spielen seien. Wohl um davon möglichst viele Wünsche zu erfüllen, konzipierte Dörthe Dräger das nächste Stück selbst und nannte es passenderweise „Die Eier legende Wollmilchsau“.

Die Agenturleiterin und Verlegerin Dörthe Draeger ist in Ludwigsfelde Chefin der beiden gleichnamigen Firmen "Ansichtssache"; die Theatergruppenleiterin veröffentlicht Bücher und ist auch ansonsten sehr kreativ in der Stadt unterwegs. Quelle: Jutta Abromeit

Nachdem im Sommer 2020 alle sehr traurig und enttäuscht waren, dass nicht mehr gemeinsam geprobt werden konnte, musste „Die Eier legende Wollmilchsau“ notgedrungen pausieren. Zuletzt hatte Act Attack die Jugend-Theatertage in der Stadt mit den prominenten Schauspielern Sebastian Schwarz, Lavinia Wilson und Dietmar Bär auf die Beine gestellt. Nun gibt es Karten für die zusätzlich eingeschobene Vorstellung „Die Eier legende Wollmilchsau“ am Samstag um 16 Uhr im Klubhaus – weil die Abendveranstaltung überraschend schnell ausverkauft war – über das Online-Portal Reservix oder an der Tageskasse.

Von Jutta Abromeit