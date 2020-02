BMX-Künstler organisiert Varieté im Klubhaus

Ludwigsfelde

Die Teltow-Fläming-Show 2020 im Ludwigsfelder Klubhaus wirft ihre Schatten voraus: Entertainer und BMX-Künstler Frank Wolf will den Erfolg des vergangenen Jahres wiederholen.

Frank Wolf ist so etwas wie ein Fahrrad-Artist. Und er hat genug Witz, um einen ganzen Saal zu unterhalten. So machte er sich einen Spaß daraus, mit seinem Rad einem in Berlin-Zehlendorf angelegten Radweg Millimeter für Millimeter zu folgen. Der Clou dabei: Ein nicht weniger witziger Beschäftigter eines Berliner Unternehmens hatte dem Radweg einen Zickzack-Kurs verpasst. Wolfs Youtube-Aufnahme davon wurde über 20 000 mal geklickt.

Fährt selbst die Flyer aus

Jetzt will BMX-Frank, wie er wegen seiner Kunststücke auf dem Fahrrad auch genannt wird, seinen Erfolg vom vergangenen Jahr wiederholen. Den Großteil der Vorarbeit dazu hatte er selbst in die Hand genommen. Der Trebbiner hat dabei nicht nur für die eigenen Kunststücke trainiert, er engagierte auch die zahlreichen Show- und Unterhaltungskünstler und führte Regie. Wenn er neben diesen Vorbereitungen noch Zeit hatte, lief oder fuhr er mit seinem BMX-Rad durch die Wohnviertel im Umkreis und verteilte Werbe-Flyer für die Veranstaltung. „So kam ich auch mit den Bewohnern ins Gespräch“, sagt Wolf. „Viele habe ich tatsächlich im Klubhaus wieder getroffen. Das Klubhaus war an zwei Tagen voll besetzt.“

Hat im Gegensatz zu BMX-Frank nur ein Rad zur Verfügung: Paul Chen. Quelle: Oliver Fantitsch

Am 26. und 27. September in diesem Jahr steigt die zweite Teltow-Fläming-Show im Klubhaus. Varieté- und Showkünstler verschiedener Disziplinen präsentieren dabei akrobatische Höchstleistungen, spaßige Momente und atemberaubende Darbietungen. Dabei sind unter anderen Paul Chen, Weltmeister des Einradsports, Monsieur Chapeau, der auf wackligen Koffern balanciert, und der Wortakrobat Marcus Jerich. Paul Chen lässt auf seinem Einrad die Schwerkraft vergessen, fliegt regelrecht über Treppen und Podeste und balanciert dann wieder auf so schmalem Grat, dass das Publikum die Luft anhält.

Jongliert lieber mit Worten:Marcus Jeroch. Quelle: Nikolaus Pfusterschmid

Monsieur Chapeau balanciert auf Koffern. Wenn dann noch Rollen hinzu kommen, gleichzeitig jongliert wird oder im Seilspringen Rekorde aufgestellt werden, sieht jeder ein, dass Koffer und Rollen kein stabiler Untergrund für artistische Kunststücke ist. Mit Wortakrobatik im doppeldeutigen Sinne unterhält Marcus Jeroch das Publikum. Jonglierte Kisten verwirbeln Buchstaben, heraus kommt ein dramatisches Gedicht. Doppeldeutungen in einer gewaltigen „Predikt“ lassen das Publikum vor Freude glucksen, fehlende Buchstaben verwandeln einen Text in Erinnerung.

Der Vorverkauf läuft: Tickets sind per E-Mail an ticket@teltow-flaeming-show.de oder per Telefon unter 0152/26 32 80 10 zu bestellen.

Von Udo Böhlefeld