Ludwigsfelde

Ludwigsfelde hat einen neuen Ludwig: Direkt unter einer der beiden Autobahnbrücken neben den Stadt-Aktiv-Park blickt der berühmte Musiker nun auf Passanten. Dass Ludwig van Beethoven jetzt dort als Graffiti verewigt wurde, hat einen besonderen Grund: Am Wochenende fand in Ludwigsfelde erneut der sogenannte „Da Bridge Jam“ statt.

37 Graffiti-Künstler aus Deutschland und Europa waren nach Ludwigsfelde gereist, um dort Straßenkunstwerke zu schaffen. Von Freitagabend bis Sonntag verwandelten sie Säulen und Wände unter den Autobahnbrücken in Graffiti-Kunst. Immer im Fokus dabei: Das Thema Musik.

Musikschule Ludwigsfelde wird 30 Jahre

Wie Organisator Steffen Schade bereits im Vorfeld der MAZ erklärt hatte, kommt das diesjährige Motto nämlich nicht von ungefähr. Die Musik- und Kunstschule Ludwigsfelde feiert im Oktober ihren 30. Geburtstag – Grund genug, dem Thema Musik ein paar Straßenkunstwerke zu widmen. Wer dieser Tage aufmerksam durch die Gegend läuft, wird noch auf andere Graffiti zu dem Thema stoßen.

Beim "Da Bridge Jam" Ludwigsfelde sind 2021 zahlreiche Graffiti rund um das Thema Musik entstanden. Quelle: Johanna Apel

So blickt vom Stadt-Aktiv-Park kommend etwa ein Alien-artiges Wesen mit Kopfhörern auf die Ludwigsfelder, ein paar Meter weiter ist ein Sänger mit Mikrofon abgebildet. „Es ist schon sehr viel untergebracht, was mit Musik zu tun hat“, sagt Schade am Dienstag der MAZ. Sein Fazit des diesjährigen „Da Bridge Jams“: Die Veranstaltung sei auf großes Interesse gestoßen, so Schade. Am Sonnabend seien viele Interessierte vorbeigekommen, um bei Musik und Essen aus dem Food-Truck den Künstlern über die Schulter zu schauen.

Zweites „Da Bridge Jam“ in Ludwigsfelde

Organisiert wurde die Veranstaltung von der DRK Jugendarbeit Ludwigsfelde in Zusammenarbeit mit der Stadt. Unterstützung erhielten Schade und sein Team dabei von der Märkischen Heimat und den Stadtwerken. Es war bereits das zweite Graffiti-Brückenfest in Ludwigsfelde: 2020 waren schon einmal Künstler in die Stadt gereist, um sich mit dem Thema „Wiedervereinigung“ zu beschäftigen. Nun stand also die Musik im Fokus.

Bisher sei die Rückmeldung zur Veranstaltung „super“ gewesen, so Schade. Er selbst habe von vielen Leuten gehört, die Ludwigsfeldes neue Kunstwerke bereits bewundert haben. Die ersten Anekdoten hat er auch bereits parat: Ein älteres Ehepaar ließ sich etwa direkt vor der neu verzierten Wand fotografieren – und lobte das Werk des Künstlers. Geht es nach Steffen Schade, sollen Beethoven und die anderen Kunstwerke übrigens noch mehr Gesellschaft bekommen. Auch im nächsten Jahr wäre es schon, ein „Da Bridge Jam“ wieder auf die Beine zu stellen, so Schade. Noch steht zwar kein Motto und auch kein fester Zeitpunkt fest. Denkbar wären beispielsweise auch zwei kleinere Veranstaltungen so schade. Fest steh allerdings schon jetzt: Die ersten Ideen sammelt der Organisator schon jetzt für das Jahr 2022.

Von Johanna Apel