Ludwigsfelde: Neue Läden in Potsdamer Straße

Ludwigsfelde

Die Ladenflächen in der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde werden langsam voller: Nachdem kürzlich erst mit „Oscar Friseur“ ein neuer Friseursalon für Herren eröffnete, gibt es nun ein paar Meter entfernt ein weiteres Geschäft: Das „Clever Sun“.

Wer am Donnerstag durch die Potsdamer Straße schlenderte, konnte kaum übersehen, wie dort die letzten Vorbereitungen getroffen wurden: Handwerker brachten Folien an der Fassade an, die „sonnige Zeiten“ versprechen. Schließlich soll in den Räumen bald ein Sonnenstudio entstehen.

Leere Flächen in Potsdamer Straße

Wie eine Mitarbeiterin der MAZ erklärte, steht der genaue Öffnungstermin jedoch noch nicht fest. Neben dem klassischen Solarium soll es bei „Clever Sun“ jedoch auch andere Angebote wie etwa Lymphdrainage oder sogenannte „Hydromassagen“ geben. Und doch: Auch weiterhin stehen Flächen in der Potsdamer Straße frei. Anfang des Jahres hatten in den Neubauten die ersten Mieter einziehen können. Die Gewerbeeinheiten werden von der Berliner Wohnungsbauten-Gesellschaft Stadt und Land vermietet und sind zwischen 100 und 270 Quadratmeter groß. jap

Von Johanna Apel