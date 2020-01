Bau von neuen Mietwohnungen zum Jahresende

Ludwigsfelde

Es scheint in Ludwigsfelde doch noch was zu werden mit den seit Jahren geplanten neuen Mietwohnungen am Flussviertel. Für dieses Bauvorhaben mit 170 Wohnungen in mehreren Staffelgeschoss-Gebäuden waren sowohl die beliebte Gaststätte „Rosengarten“ als auch das Fiat-Autohaus geschlossen worden. Anschließend hatte die Stadt 2016 für diese 1,2 Hektar große Fläche eine Veränderungssperre verhängt.

Das war der "Rosengarten" im Ludwigsfelde Stadtteil West. Quelle: Jutta Abromeit

Vor allem deshalb, um mitbestimmen zu können, was auf diesem äußerst lukrativen Bau-Areal entsteht. Denn keineswegs sollte dort Einzelhandelskonkurrenz zu den Ludwigarkaden in der gerade eröffneten Neuen Mitte platziert werden.

Neuer Eigentümer beauftragte Architekturbüro

Mit der Veränderungssperre war zum Beispiel ein neuer Supermarkt verhindert worden, auch wenn es dort vorher einen Markt, zeitweise sogar zwei Märkte gab. Auf Bürgerversammlungen waren nicht nur Baupläne, sondern bereits Investoren und Architekten vorgestellt worden. Jetzt stehen die alten Häuser als Ruinen abgezäunt zwischen Jet-Tankstelle und Rheinstraße. An den Bauzäunen werden gern große Veranstaltungsplakate angebracht. Auf MAZ-Nachfrage sagte Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) diese Woche, die Fläche sei von einer Familie an ein Konsortium weiterverkauft worden: „Deshalb gehen wir davon aus, dass der Bau der Wohnungen mit Tiefgaragen und Parkplätzen zum Jahresende beginnt.“

Konkret erklärt Kirsten Bös, die zuständige Sachgebietsleiterin im Rathaus: „Der neue Eigentümer der Fläche hat ein Architekturbüro mit der Planung der Gebäude beauftragt. Mit Vertretern des Eigentümers und des Architekturbüros gab es bereits mehrere Gespräche zum bestehenden Baurecht in der Stadtverwaltung.“ Deshalb gehe man davon aus, dass zeitnah Bauanträge gestellt würden.

Kompromiss zwischen Wohnen und Gewerbe

Sozusagen in der Schublade liegt mit dem Bebauungsplan Nummer 36 „Wohnbebauung an der Potsdamer Straße/ Donaustraße/Rheinstraße“ rechtskräftiges Baurecht, wie es bürokratisch heißt. Danach dürfen neue Gebäude dort nur als Staffelgeschosse gebaut werden. Die sollen das bisherige Siedlungsgebiet Flussviertel mit seinen Ein- und Zweifamilienhäusern gegen den Lärm der Potsdamer Straße abschirmen und einen Übergang von den Fünfgeschossern an der Donaustraße zu den Eigenheimen an der Rheinstraße bilden. Außerdem ist wegen der im Stadtteil West ohnehin angespannten Parkplatzsituation eine zentrale Tiefgarage, die mit Erde bedeckt sein muss, Bedingung für einen potenziellen Investor.

Egal, wer dort letztlich baut, eine solche Investition sei nur im zweistelligen Millionen-Bereich möglich, hieß es 2017. Dieser vier Jahre alte Preis dürfte sich angesichts der riesigen Nachfrage nach Wohnraum im Berliner Speckgürtel noch einmal kräftig erhöht haben. Eines war den Stadtverordneten bei allen Beschlüssen zu diesem Gelände bewusst: Es ist laut Flächennutzungsplan als sogenanntes Mischgebiet ausgewiesen; das heißt: Dort sind Wohnungen und Gewerbe möglich. Das wird in Erdgeschossen an der Potsdamer und Donaustraße auch zugelassen, weil Wohnen dort ohnehin nicht ungestört möglich ist.

Fenster mit Festglas in Richtung vielbefahrene Straße

Aus diesem Grund war ein Schallschutz-Gutachten angefertigt worden. Im Ergebnis ist nach der vorliegenden Planung keine Wohnung ausschließlich zu diesen verkehrsbelasteten Straßen hin ausgerichtet. Zudem sind für Wohn- und Schlafräume an der Donaustraße zur Tankstelle hin nur geschlossene Fenster mit Festverglasung vorgesehen. Offen ist für zwei Teilflächen auf dem Baugelände, wie kontaminiert sie sind; dort hatte schon zu DDR-Zeiten ein Kfz-Betrieb gestanden.

