Ludwigsfelde

Nach der Ablehnung einer Gesamtschule in Ludwigsfelde durch den Bildungsausschuss des Landkreises haben Eltern aus der Stadt eine Internet-Petition gestartet, um den Kreistag zu einer anderen Entscheidung zu bewegen. 918 Menschen hatten die Petition bis Dienstagnachmittag unterschrieben, 822 davon aus dem Landkreis Teltow-Fläming. 1600 Unterschriften sollen bis zur Kreistagssitzung am 21. Oktober zusammenkommen. Die Stadt Ludwigsfelde unterstützt die Aktion. Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) teilte am Dienstagnachmittag mit, er hoffe, „dass der Wunsch der zahlreichen Eltern dieser Stadt endlich gehört und gesehen wird und am Ende auch maßgeblich in die Entscheidung einfließt.“ Für ihn ist klar: „Ich lasse von dem Ziel der Gesamtschule nicht ab!“

Initiatoren verweisen auf rasantes Wachstums der Stadt

In der Petition selbst verweisen die Initiatoren auf das rasante Wachstum der Stadt. Ihre Einwohnerzahl sei in den vergangenen zehn Jahren von 23.800 auf fast 27.000 gestiegen, in zwei Jahren könnten es 28.000 sein. „Schon jetzt gibt es zu wenig Kitaplätze für alle Kinder und trotz reger Bautätigkeit neuer Kitas ist jetzt schon abzusehen, dass der Neubau der Kitas schwer mit dem rasanten Anstieg an Bedarfsplätzen mithalten kann. Viele dieser Kinder besuchen inzwischen die Grundschule und eine noch größere Anzahl wird im nächsten und in den folgenden Jahren ebenfalls in die Grundschulen kommen“, heißt es in dem Text weiter. „Es ist wenig sinnvoll, eine Gesamtschule in einem anderen Ort zu etablieren, der mit großem Abstand wesentlich weniger Einwohner hat als Ludwigsfelde und für Schüler aus den umliegenden Gemeinden auch mit dem öffentlichen Nahverkehr wesentlich schwerer zu erreichen ist“, argumentieren die Initiatoren.

Bürgermeister Andreas Igel verwies zudem erneut darauf, dass am Ende nicht der Kreistag, sondern das Bildungsministerium des Landes entscheidet, ob die Schule eingerichtet wird.

Die Petition ist zu finden unter: https://www.openpetition.de/petition/statistik/eine-gesamtschule-mit-gymnasialer-oberstufe-fuer-ludwigsfelde-wir-kaempfen-weiter-darum

Von MAZonline