Wie viele Pkw-Parkplätze müssen Bauherren künftig einrechnen, wenn sie ein Projekt in Ludwigsfelde angehen? Darüber wurde in der Vergangenheit bereits diskutiert – nun soll den Ortsteilen doch mehr Parkraum zugestanden werden als angedacht.

Wilder Parkplatz beim Siethener See: In Ludwigsfelde fehlt es stellenweise immer wieder an Parkraum. Quelle: Jutta Abromeit