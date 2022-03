Ludwigsfelde

Ludwigsfelde wächst und wächst: Neben der Kristalltherme entstehen derzeit neue Wohnungen. Unübersehbar für Thermenbesucher und Passanten zeugt unter anderem ein massiver Baukran von den fortschreitenden Arbeiten.

„Es entstehen 72 Mietwohnungen“ teilt eine Sprecherin des Investors Laborgh auf MAZ-Anfrage mit. Das Berliner Immobilienunternehmen ist in Ludwigsfelde nicht unbekannt: Bereits der Neubaukomplex an der Potsdamer Straße, der mittlerweile knapp 120 Wohnungen, 14 Reihenhäuser und bald acht Läden beherbergt, geht auf Laborgh zurück. Später verkaufte das Unternehmen das Projekt an die „Stadt und Land Wohnbauten-Gesellschaft“. Laborgh hat außerdem Projekte in Berlin, Niederlehme oder Bad Saarow.

Neubau neben der Kristalltherme

Nun also der Neubau am Ostverbinder. Hier soll neben der Therme der sogenannte „Fichtehof“ entstehen: Ein Wohnkomplex mit 72 Einheiten, die mit einer durchschnittliche Größe von 63 Quadratmetern beworben werden. Allerdings sollen sie „flexibel gestaltet“ werden, wie der Investor auf seiner Internetpräsenz mitteilt - und somit verschiedene Wohnformen ermöglichen.

Der neue Wohnkomplex entsteht auf dem Gelände des ehemaligen Mercedes-Schulungszentrums. Für den Fichtehof wird sowohl das noch bestehende Daimler-Gebäude umgebaut als auch ein Neubau errichtet. An beiden Stellen werde derzeit gearbeitet, so eine Laborgh-Sprecherin.

Ludwigsfelde wollte Fläche erwerben

Die Zukunft des Geländes war bereits in den vergangenen Jahren Thema in der Ludwigsfelder Stadtpolitik. So hatten sich die Stadtverordneten 2019 dafür ausgesprochen, das Grundstück zu erwerben. Wie Bürgermeister Andreas Igel (SPD) am Freitag der MAZ berichtete, war beispielsweise eine Nutzung in Richtung soziale Infrastruktur angedacht. „Wir haben ein Gebot abgegeben“, so Igel. Allerdings: Bei der Vergabe konnte sich die Stadt nicht durchsetzen. Und das Grundstück ging in private Hände.

Igel verwies allerdings darauf, dass sich der Wohnkomplex in die Umgebung einfügen musste. Außerdem ist der Investor auch an andere städtische Vorgaben gebunden – beispielsweise mit Blick auf die Stellplätze. Denn Ludwigsfeldes Stellplatzsatzung legt unter anderem fest, wie viele Parkplätze und Fahrradstellplätze Bauherren bei Projekten einplanen müssen.

Laborgh errichtet Parkplätze

Auf MAZ-Anfrage erklärte die Laborgh-Sprecherin, dass auf dem Grundstück insgesamt 50 Parkplätze errichtet werden sollen – zwei davon behindertengerecht. Hinzu kommen außerdem 64 Fahrradstellplätze.

Obwohl der Bau der neuen Wohnungen auf dem insgesamt 6600 Quadratmeter großen Grundstück nach und nach Gestalt annimmt, müssen sich potenzielle Mieter noch ein wenig gedulden. Nach Unternehmensangaben soll der Fichtehof Mitte 2023 fertiggestellt werden.

Ludwigsfeldes Feuerwehr soll wachsen

In direkter Nachbarschaft könnte es jedoch ebenfalls bald Veränderungen geben. Wie berichtet, investiert die Stadt in den Ausbau der Feuerwehren. 2020 war in Ludwigsfelde eine Gefahren- und Risikoanalyse durchgeführt worden – mit dem Ergebnis, dass einige Wehren ausgebaut werden sollen beziehungsweise einen Neubau erhalten sollen. Deshalb steht beispielsweise ein Neubau in Siethen an, für den die Stadt bereits 4 Millionen Euro im Haushalt eingeplant hat.

Die Freiwillige Feuerwehr in der Ludwigsfelder Straße der Jugend. Quelle: Johanna Apel

Wie Bürgermeister Igel am Freitag erklärte, habe der Bau in Siethen erste Priorität. Danach soll auch die Mietgendorfer Feuerwehr ein neues Gebäude bekommen. An dritter Stelle steht jedoch die Freiwillige Feuerwehr Ludwigsfelde. Wie Igel ausführte, sei man zwar derzeit noch in der Vorplanung. Perspektivisch solle die Wehr allerdings in Richtung Ostverbinder ausgebaut werden.

Von Johanna Apel