Ludwigsfelde

Mit einer Mail an etliche Stadtverordnete von Ludwigsfelde meldet sich die Berliner Immobilienfirma City Best wieder, sie nennt ihr Schreiben „finaler Vergleichsvorschlag“. Damit kämpft das Unternehmen jetzt nicht wie in den zurückliegenden Jahren um die alte IFA-Platte, das Bürogebäude an der Kreuzung Straße der Jugend/ Brandenburgische Straße am Industriepark. Das hatte sie auch mit juristischen Auseinandersetzungen in irgendeiner Form für Wohnzwecke nutzen wollte. Dieses Mal geht es um den zweiten Plattenbau am anderen Ende es Industrieparks, das ehemalige GAB-Gebäude Gottlieb-Daimler-Straße 33.

Wohnen in Industriegebieten nicht erlaubt

Der aktuelle Vorschlag von City-Best-Geschäftsführer Markus Kühne zusammengefasst: Man verkaufe das strittige Gebäude in Stadtnähe, dafür lasse die Stadt an der Daimler-Straße Beherbergungszwecke zu. Bisher verwies die Stadt auf jeden Wunsch von City Best, aus dem früheren Kombinatsgebäude ein Hotel, eine Bauarbeiterunterkunft, ein Flüchtlingsheim, ein Motel, eine Moschee oder zuletzt Wohnungen mit einer Kita draus zu machen, stereotyp: Auf Industriegelände ist laut Bundesbaurecht Wohnen nicht zulässig.

Anzeige

Ehemaliges IFA-Kombinatsgebäudeim Ludwigsfelder Industriepark Ost Quelle: Jutta Abromeit

Weitere MAZ+ Artikel

Die Stadtverordneten wollten selbst bestimmen, was dort am „Tor zur Stadt“ passiert, sie hatten die Auslegung des Bebauungsplanes Industriepark Ost beschlossen. Unter der Hand war nun die Frage zu hören, was am Vorschlag von City Best ein Vergleich sei und was die Stadt davon habe, wenn die Firma ihr Riesengrundstück verkaufe und die Stadt ihr bei der zweiten Immobilie entgegenkomme.

City Best will „wirtschaftliche Vernunft“

City-Best-Chef Kühne verweist in seinem Schreiben an etliche Stadtverordneten auf den Passus „Innenbereich“ im Baugesetzbuch. Das Haus Daimler-Strasse 33 liege in einem Bereich mit Gewerbegebietscharakter, dort sei Wohnen beziehungsweise Beherbergung im Gegensatz zur Auffassung des Landkreises durchaus möglich, so Kühne. Es sei doch ein Gebot wirtschaftlicher Vernunft „und auch zum erheblichen Vorteil der Stadt Ludwigsfelde“, eine Beherbergungsmöglichkeit zu schaffen. Zumal namhafte Firmen wie DHL Unterbringungsmöglichkeiten für ihre Mitarbeiter in der Nähe zum Produktions- oder Dienstleistungsstandort suchten. Kühne stellt in Aussicht: „Sollte nunmehr zeitnah eine Einigung gefunden werden, könnten beide Gerichtsverfahren beendet werden, sobald entsprechende Entscheidungen durch die Stadtverordnetenversammlung getroffen wurden.“

Um diesen Vorschlag von City Best ging es Anfang des Jahres. Quelle: Jutta Abromeit

Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) erklärt auf die MAZ-Anfrage zu dieser Mail, er könne nicht antworten, er sei nicht Adressat. Allerdings hätte er bei oder nach dem Beschluss zur Auslegung des Bebauungsplans erwartet, dass jemand von City Best in der Stadt vor Ort sei. „Doch das ist auch jetzt nicht passiert, im Gegensatz zu allen anderen Interessenten und Investoren, die hier bauen wollen.“

Lugk: Verwaltung muss Beschlüsse umsetzen

Bettina Lugk ( SPD), die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, erklärt: „Ich kann mit der Firmen-Mail nichts anfangen.“ Es gebe Beschlüsse, die gefasst seien, und die müsse die Verwaltung umsetzen. „Das Unternehmen hat offenbar keine Kenntnis von kommunalen Entscheidungsstrukturen.“

Von Jutta Abromeit