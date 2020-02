Neuer Anlauf von City Best für alte Ifa-Platte

Ludwigsfelde

Boardinghouse, Mietwohnungen und Kita – mit einem solchen Konzept kommt erneut Bewegung in die Auseinandersetzung um das Gelände des alten Ifa-Kombinatsgebäudes am Industriepark Ludwigsfelde. Der Grundstückseigentümer, die Firma City Best Berlin, war in den vergangenen Jahren mit verschiedensten Vorstellungen wie Flüchtlingsheim, Hotel, Moschee, Bauarbeiterunterkunft oder Bordell immer wieder gescheitert, weil Wohnen in Industriegebieten nicht erlaubt ist.

Die Stadt wollte das Gelände als „Tor zum Industriepark“ geordnet entwickeln und belegte das Gebiet Bebauungsplan Nummer 44 mit einer Veränderungssperre. Die läuft in diesem Jahr aus. Eine Anfechtung der Sperre vor Gericht brachte der Firma keinen Erfolg. Jetzt legte sie der Stadt ein neues Konzept vor, auch das lehnte die Verwaltung umgehend ab.

City Best macht Vorschlag öffentlich

„Das enttäuscht uns natürlich“, erklärt Frank Blaschke, einer der beiden City-Best-Geschäftsführer. Deshalb gehe man mit diesen Vorstellungen jetzt an die Öffentlichkeit. Schließlich biete man doch alles, was die Stadt gerade so dringend brauche, sagt er: Wohnungen und Kitaplätze. „Gern arbeiten wir dabei mit kommunalen Wohnungsunternehmen wie der Märkischen Heimat zusammen“, erklärt er.

Am Wochenende erhielten die Stadtverordneten als Architekten-Entwurf das City-Best-Konzept in zwei Versionen. Im Kern geht es um ein Hotel oder Hostel – den Umbau der alten Ifa-Platte –, etwa 100 Mietwohnungen mit Gewerbeeinheiten und eine integrierte Kita mit großem Außenbereich. Dachflächen könnten mit Solaranlagen bebaut werden und es soll Tiefgaragen geben. Das alles werde möglich, so Blaschke, wenn aus dem bisherigen Industriegebiet, in dem Wohnen ja nicht erlaubt sei, Gewerbe- oder gar Mischgebiet würde. „Anhaltspunkte, dass das passieren kann, haben wir“, erklärt der Geschäftsführer.

Hotel und Wohnungen ja – nur woanders

Bürgermeister Andreas Igel (SPD) war mit einem mehrere Quadratmeter großen Aufsteller an einer der meistbefahrenen Kreuzungen des Industrieparks zwei Jahre lang öffentlich als Verhinderer angegriffen worden. Was sagt er zu den neuen Vorstellungen, die angesichts des Ludwigsfelder Kita- und Wohnungsmangels wie großes Entgegenkommen scheinen? Igel erklärt: „Auch diese Projektidee ist wieder am Wohnen orientiert, das geht nach bundesdeutschem Baurecht in Industriegebieten einfach nicht.“ Die Stadt lehne Hotel, Wohnungen und Kita ja keineswegs grundsätzlich ab, nur eben an diesem Standort, so der Bürgermeister.

Ehemaliges IFA-Kombinatsgebäude am Industriepark Ludwigsfelde, Kreuzung Brandenburgische Straße/Am Birkengrund. Quelle: Jutta Abromeit

Die Stadt arbeite konzentriert am B-Plan 44. Igel sagt: „Wir gehen davon aus, dass er im Herbst Rechtskraft erlangt.“ Das Areal ist insgesamt 20,3 Hektar groß, City Best gehört das Teilstück direkt an der Kreuzung. Zurzeit stehe die öffentliche Beteiligung an diesem B-Plan an. Was da an Einwänden komme, wisse man vorher nicht, so der Rathauschef. Mit dem Baurecht könnten Grundstückseigentümer und Investoren wie in jedem Verfahren ihre Anträge stellen – die würden dann behördlich geprüft und genehmigt oder nicht, erklärt Igel, „da haben wir City Best nicht anders behandelt als jeden anderen“.

Stadtverordnete erinnern an ihren Willen

Zu all dem sagt Marcel Penquitt, der SPD-Fraktionsvorsitzende, entscheidend seien die Vorstellungen der Stadt, also die Planungen der Wirtschaftsförderung. „Deckelt sich das mit den City-Best-Vorstellungen, wäre das eine Win-win-Situation für alle. Wenn uns da aber durch die kalte Küche was untergejubelt werden soll, funktioniere es nicht, so Penquitt. Für Montag sei der Bürgermeister in die Fraktion eingeladen, um vor allem neuen Stadtverordneten den komplexen Sachverhalt für das Industriegebiet zu erklären, sagt er.

CDU-Fraktionschef Martino Persky sagt zu den neuen City-Best-Vorstellungen, die CDU sei selbstverständlich an einer einvernehmlichen Lösung interessiert, deshalb begrüße man den Versuch des Investors. „Diese Lösung aber mit einem per Mail versendeten Konzept zu erzwingen, halten wir für nicht zielführend“, so Persky. Es gebe einen Beschluss der Stadtverordneten, dem habe die Verwaltung zu folgen.

Von Jutta Abromeit