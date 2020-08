Ludwigsfelde

Elf Jahre war Mattias Leupold in Potsdam tätig. Nun wechselte der 50-Jährige an evangelische Krankenhaus in Ludwigsfelde. Dort ist er der neue Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe.

Herr Leupold, in Potsdam waren Sie Oberarzt und stellvertretender Chefarzt. Was hat Sie bewogen nach Ludwigsfelde zu kommen?

Anzeige

Mattias Leupold: Zunächst die großartige Chance, eine Chefarztstelle in der näheren Umgebung von Potsdam antreten zu können. Mich reizt, eigenverantwortlich eine Fachabteilung zu leiten und zu entwickeln, und ich möchte die Erfahrungen, die ich bereits im Berufsleben gesammelt habe, hier einfließen lassen. Ich freue mich, jetzt selbst die Strukturen und Richtung einer Fachabteilung vorgeben zu können.

Weitere MAZ+ Artikel

Das klingt ja, als hätten Sie einiges vor. Wie soll die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe denn in Zukunft aussehen?

Das Profil der Klinik wird sich ändern. In der Vergangenheit lag der Fokus hier auf dem Brustzentrum. Das ist nun durch den Weggang der Leiterin geschlossen, darum wird der Fokus auf der operativen Gynäkologie liegen. Das Spektrum wird neu ausgerichtet und der Fokus auf Erkrankungen gelegt, die zum Beispiel durch minimalinvasive und gewebeschonende oder endoskopische Eingriffe operiert werden können. Wir werden auch Krebserkrankungen operieren – aber eben keine Brusttumore mehr. Dafür müssen Patienten dann auf die Umgebung ausweichen, wo andere etablierte Brustzentren sind – in Potsdam, Berlin oder Königs Wusterhausen zum Beispiel. Ich denke, die Patientenversorgung ist auch auf diesem Gebiet weiter sichergestellt, auch wenn es das an unserem Standort nicht mehr gibt.

Geburten gibt es weiterhin in der Frauenklinik. Haben Sie auch da Veränderungen vor?

Ja, die Geburtshilfe soll weiter als familienorientierte, individuelle und moderne Geburtshilfe ausgebaut werden. Wir wollen zum Beispiel die Schmerztherapie verbessern. Wir wollen vermehrt die Periduralanästhesie – also die PDA – unter der Geburt anbieten und einsetzen. Dort würde ich gern zur sogenannten Walking-PDA kommen: Das heißt, wir wollen verstärkt in der Lage sein, die Dosierung der PDA so zu wählen, dass es zu einer guten Schmerzlinderung kommt, die Frauen sich aber trotzdem bewegen können – das ist gibt es hier so noch nicht, ist aber ein modernes Konzept. Ich würde mir wünschen, dass wir hier auch andere Anästhesiemethoden anbieten, die es bisher noch nicht gab: Zum Beispiel Livopan – das ist Lachgas – einsetzen. Wir haben das in Potsdam erfolgreich als zusätzliche schmerzreduzierende Variante bei der Geburt angewendet.

Und so wollen Sie die Klinik attraktiver für junge Familien machen?

Auf jeden Fall. Das Besondere am Standort Ludwigsfelde ist ja, dass er ein großes Einzugsgebiet hat und es viel Zuzug durch die Nähe zu Berlin gibt. Die Stadt ist eine Wirtschaftsregion, mit großen Industrieansiedlungen und Unternehmen in und um Ludwigsfelde. Wo sich viele Dienstleistungen und Zuliefergewerbe ansiedeln, werden sich auch die entsprechenden Mitarbeiter ansiedeln und die werden ihre Familien mitbringen oder hier gründen. Es werden also auch in Zukunft mehr junge Familien kommen – und denen wollen wir ein gutes Angebot machen: eine moderne und sicher Klinik, in der die Familien ihr Kind in Geborgenheit und Sicherheit zur Welt zu bringen können.

Man merkt, Sie sind mit viel Elan dabei. Macht Ihnen Ihre Arbeit so viel Spaß, wie es gerade scheint?

Es ist ein sehr schöner Beruf, der einen wahnsinnig herausfordert, aber auch sehr befriedigend ist, wenn man den Menschen helfen kann. Wenn man Erfolge sieht und das Glück der Menschen spürt, wenn der Patient geheilt entlassen werden konnte, und die Dankbarkeit und das Glück der Familie erlebt oder auch mal eine Dankeskarte bekommt – das sind dann wahnsinnig tolle Momente. Und dafür lohnt es sich allemal, einige Entbehrung auf sich zu nehmen. Es muss einem aber klar sein, man ist jederzeit im Einsatz, auch am Wochenende und an Feiertagen oder nachts.

Apropos Feiertage: Glauben Sie, dass Sie um Weihnachten herum mehr zu tun bekommen? Dann ist der Corona-Lockdown neun Monate her...

Tatsächlich rechne ich mit mehr Geburten Ende des Jahres. Die Menschen konnten ja nicht mehr so aktiv ihre Freizeit ausleben – auf Partys und bei Kulturevents – sondern mussten mehr zu Hause bleiben und deswegen vermute ich das einfach mal. Anfang kommenden Jahres sind wir schlauer, ob der Corona-Lockdown-Babyboom tatsächlich kommt.

Zur Person Mattias Leupold kommt aus Berlin, hat an der Charité studiert und die letzten elf Jahre am St. Josefs Krankenhaus in Potsdam gearbeitet. Seit dem 1. August ist der 50-Jährige Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe am Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow. Er lebt mit seiner Partnerin und drei Kindern in Potsdam. Zur Patchwork-Familie gehören Leupolds 16-jährige Tochter, sein neunjähriger Sohn und der sechsjährige Sohn seiner Partnerin. Leupold treibt Sport, tanzt Salsa und besucht Opern, Theater und Konzerte.

Von Lisa Neugebauer