Ludwigsfelde

Auf dem Spielplatz im Ludwigsfelder Ortsteil Genshagen stehen nun ein neuer Tischkicker und eine neue Tischtennisplatte. Vertreter der Initiative „Familie in Lu“ und des Kommunalservices haben ihn in der vergangenen Woche eingeweiht. Weitere Freiluft-Tischkicker sind auf den Spielplätzen in der Kiefernsiedlung sowie in der Karl-Liebknecht-Straße noch für diesem Monat geplant.

Mit dem Projekt „Outdoor-Spielgeräte für Jugendliche“ setzt sich die Initiative insbesondere für die Gestaltung von Spielplätzen in Ludwigsfelde und Ortsteilen mit Spielgeräten für Kinder und Jugendliche ein. „Mit den neuen Tischkickern wollen wir einen wertvollen Beitrag zur Stärkung des nachbarschaftlichen Gemeinwohls leisten“, so Niels Laag, Koordinator der Initiative. Außerdem wolle der Zusammenschluss von engagierten Eltern den heranwachsenden Jugendlichen in Ludwigsfelde neue sportliche Freizeitmöglichkeiten bieten und für alternative Outdoor-Aktivitäten begeistern.

Initiative plant Projekte für die Kleinsten

Die Initiative hatte sich zum Kindertag am 1. Juni gegründet. Mehrere Eltern haben sich zusammengeschlossen, um ehrenamtlich Projekte rund um die Kleinsten der Stadt umzusetzen. Unter anderem planen sie einen Nuckelbaum, einen Kinderchor und einen Familienwandertag.

Von Lisa Neugebauer