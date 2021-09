Ludwigsfelde

Die Pläne für das im Ludwigsfelder Flussviertel geplante Wohngebiet werden konkreter. Schon in den kommenden Wochen soll der Spatenstich für das sogenannte „Ludwig Quartier“ erfolgen, wie Susanne Kaiser vom Immobilienunternehmen Engel & Völkers der MAZ mitteilte. Demnach ist ein Zeitpunkt Ende Oktober, Anfang November für den Spatenstich und die ersten Erdarbeiten anvisiert.

Engel & Völkers übernimmt die Vermarktung des „Ludwig Quartiers“, Investor ist die Berliner Firma Evanka Invest. In den kommenden Jahren sollen auf dem Areal zwischen Potsdamer Straße, Donaustraße und Rheinstraße 100 neue Wohnungen entstehen. Unübersehbar ist dieser Tage bereits, dass auf dem Gelände neben der JET-Tankstelle die Vorbereitungen dafür getroffen werden.

Ludwig Quartier in Ludwigsfelde bekommt zwei Läden

Auf dem Gelände sollen insgesamt elf Häuser mit 100 Eigentumswohnungen entstehen. Wie die MAZ bereits berichtete, sind außerdem zwei Gewerbeeinheiten für Läden sowie eine Tiefgarage für die Fahrzeuge der Bewohner geplant. Die Wohnungen selbst sollen dabei unterschiedlich groß ausfallen: Ein- bis Fünf-Zimmerwohnungen mit Balkonen, Terrassen oder auch Privatgärten. Der Großteil der Wohnungen, sagte Kaiser am Dienstag, liege dabei jedoch im Zwei-Zimmer-Bereich. „Es ist ein Mix, der der Nachfrage dort entsprechen soll“, so Kaiser. Der Investor selbst verspricht auf seiner Internetseite Wohnungsgrößen von 45 bis 220 Quadratmeter für Familien, Rentner, Alleinstehende und Paare.

Das Unternehmen setzt dabei auf Ludwigsfelde als wichtigen Wirtschaftsstandort – und als gut angeschlossene Stadt. „Die Nähe zum BER ist sehr tragend“, sagt Kaiser etwa.

Verkauf der Wohnungen startet bald

Nicht nur die ersten Erdarbeiten starten in den kommenden Wochen: Nach Angaben Susanne Kaisers können sich im nächsten Schritt auch die ersten Käufer um die Wohnungen im „Ludwig Quartier“ bemühen. Gemeint seien damit sowohl Kapitalanleger als auch beispielsweise Familien. Wünschenswert wäre, im nächsten Schritt auch Annoncen beispielsweise bei Immoscout oder anderen Portalen zu schalten.

Vor der Wende hatten auf dem Gelände im Flussviertel Beschäftigte des Kfz-Betriebs „Max Reimann“ gearbeitet, Ludwigsfeldern dürfte das Areal zudem auch noch als Standort eines Fiat-Autohauses sowie der Gaststätte „Rosengarten“ bekannt sein. Die Ludwigsfelder Stadtpolitik hatte sich schon länger mit der Fläche an der Donaustraße beschäftigt. So brachte die Stadt etwa 2017 einen Bebauungsplan auf den Weg: Ein neues Wohngebiet an der Stelle sollte einen Übergang zwischen den Fünfgeschossern an der Donaustraße und den Einfamilienhäusern an der Rheinstraße bilden. Zunächst waren 170 Wohnungen vorgesehen. Außerdem, so die Bedingung an den Investor müsste mit einer Tiefgarage dafür gesorgt sein, dass die ohnehin schon angespannte Parkplatzsituation in Ludwigsfelde West nicht verschärft werde.

Ludwig Quartier wird 2024 fertig

In direkter Nähe zu dem neuen Wohnquartier befindet sich auch die Jet-Tankstelle. Wie die MAZ berichtete, hat die jedoch Bestandschutz. Direkt daneben entstehende Wohneinheiten müssen also eine zusätzliche Lärmdämmung bekommen.

Bis die ersten Bewohner in das „Ludwig Quartier“ einziehen können, wird es allerdings noch ein wenig dauern. Die zunächst für das Jahr 2022 anvisierte Fertigstellung verzögert sich „Der Bau hatte sich verschoben“, sagte Susanne Kaiser. Läuft alles wie geplant, wird das neue Ludwigsfelder Wohnquartier nun im Jahr 2024 fertiggestellt.

Von Johanna Apel