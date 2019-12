Notstand bei Kinderbetreuung abgewehrt

Ludwigsfelde

Erstmals seit Jahren steht im Entwurf des Ludwigsfelder Stadtetats wieder ein Defizit, voraussichtlich minus 4,7 Millionen Euro. Soll man diesen Haushaltsvorschlag noch einmal im Januar diskutieren oder ihn gleich absegnen, weil man auch bis dahin nicht alles in dem 600-Seiten-Papier verstehen wird? Vor dieser Frage standen die Stadtverordneten am Dienstag. Hinzu kam ein Fakt, den der Erste Beigeordnete Christian Großmann ( SPD) erklärte: „Ohne Haushaltsplan ist die Kinderbetreuung ab Januar nicht gesichert.“ Deshalb stand vorsorglich eine Stellenplanänderung an.

Das wurde beschlossen Weil auch der zweite Anlauf zur Wahl eines Ortsbeirates für den Ortsteil Gröben nicht gelang, nehmen die Stadtverordneten die Interessen des Dorfes vorläufig wahr. Dieser Beschluss kann jederzeit aufgehoben werden, wenn sich Gröbener für einen eigenen Ortsbeirat finden und gewählt werden. Als überplanmäßige Auszahlung befürworten die Stadtverordneten die grundhafte Sanierung der Rudolf-Breitscheid-Straße zu den bisherigen 1,5 Millionen Euro weitere 100.000 Euro. Ohne Gegenstimme genehmigt beziehungsweise gewährt werden für das Jahr 2020 Dienstreisen und Urlaub für den Bürgermeister. Auch Antragsablehnungen können nur die Stadtverordneten entscheiden.

Ludwigsfelde arbeitet an Rekord-Etat

Der Grund: Bestandteil des Komplexes Haushaltsplan und Haushaltsplan-Satzung ist der Stellenplan einer Verwaltung. Sollte es ab Januar genügend Erzieherinnen geben, „um kein Kind nach Hause schicken zu müssen“, wie Großmann sagte, musste der Stellenplan geändert werden. Die meisten Stadtverordneten wollen noch prüfen, ob sich Ausgaben streichen lassen um das Defizit zu verringern; die Stellenplan-Änderung wurde aber ohne Gegenstimme beschlossen. Die Stadtverordneten der inzwischen mehr als 27.000 Einwohner zählenden Kommune arbeiten an einem Rekord-Etat: Avisiert sind 56,3 Millionen Euro Erträge und 61 Millionen Euro Ausgaben.

Neue Fraktionen

Die meiste Zeit brauchten die Ludwigsfelder Stadtpolitiker jedoch für etwas anderes: Es gab diverse Änderungen in der Stadtverordnetenversammlung. Aus beruflichen Gründen legt Daniela Felsch (B90/Grüne) zum Jahresende ihr Mandat nieder; die Partei hat keine Nachrücker, so bleibt ein Mandat unbesetzt und es gibt ab Januar nur noch 29 Stadtverordnete plus Bürgermeister. Hinzu kommen Fraktionsneu- und -umbildungen: Hans-Erwin Baltrusch und Silvana Gericke bekommen als Vereinte – Wir für Ludwigsfelde Verstärkung von den beiden B90/Grüne-Männern Lars Wendlandt und Michael Fritzsch. Niels Laag (bisher Vereinte) wird fraktionslos. Des weiteren haben sich Jens Wylegalla (Wählergruppe Evolu) und Rudolph Nagel (Die Partei) zu einer Fraktion zusammengeschlossen.

Im Januar noch einmal dieselbe Prozedur

Das alles macht Ausschuss-Neubesetzungen nötig. Es ist jedoch unzulässig, erklärte Großmann nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht, diese Sitz-Neuverteilung zu beschließen, wenn die neuen Stimmverhältnisse noch nicht eingetreten sind; das geht erst nach dem Ausscheiden der Stadtverordneten Felsch mit dem Jahreswechsel. Also plädierten Stadtverordnete dafür, das aufwendige Abstimmungsprozedere für alle Ausschüsse und Aufsichtsratsmandate nicht jetzt und im Januar noch einmal zu absolvieren. Doch es kam anders: Nach einer Auszeit bestand Jens Wylegalla bestand auf dem Recht der neuen Fraktion, alle folgenden Beschlüsse in aktueller Konstellation zu fassen. Nun folgt im Januar erneut die gleiche Prozedur.

Von Jutta Abromeit