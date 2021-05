Ludwigsfelde

Die SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung von Ludwigsfelde hat kürzlich Odette Moll einstimmig für die Wahl zur Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung nominiert. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Nach der Niederlegung des Stadtverordnetenmandats durch Bettina Lugk ist die Findungsphase für eine Nachbesetzung der Position damit für die SPD Fraktion abgeschlossen.

Odette Moll: „Dankbar für Vertrauen der SPD-Fraktion““

Odette Moll blickt mit Freude und Respekt auf die zukünftigen Aufgaben: „Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen der SPD-Fraktion. Ich möchte mich noch mehr einbringen und einen weiteren Beitrag für das Wohl unserer Stadt leisten. Der Vorsitz der Stadtverordnetenversammlung ist dabei eine sehr wichtige Aufgabe, der ich mich gerne stellen möchte.“

„Bettina Lugk hat über Jahre die Stadtverordnetenversammlung ruhig, sachlich und selbst in den schwierigsten Situationen souverän geleitet und an vielen Stellen moderiert. Wir sind Bettina sehr dankbar für ihr stets kommunalpolitisches Engagement und sind uns sicher, dass sich ihr bewiesener Tatendrang auch im Wettbewerb um das Bundestagsmandat im Märkischen Kreis auszahlen wird“, sagt SPD Fraktionsvorsitzender Marcel Penquitt.

Auf der Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetenversammlung am 22. Juni steht nunmehr die Nachbesetzung dieser Schlüsselposition an. „Odette ist seit Jahren kommunalpolitisch in Ludwigsfelde aktiv und leitete in der vergangenen Wahlperiode die Verbandsversammlung des WARL“, so Marcel Penquitt weiter.

Von MAZonline