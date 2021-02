Ludwigsfelde

Die Ludwigsfelder Veranstaltungsreihe „Willkommen im Klub“ geht in die nächste Runde – wegen der Corona-Pandemie wieder in digitaler Form. Nachdem die letzte Ausgabe zum Ludwigsfelder Krankenhaus erstmalig als aufgezeichnete Talkshow im Internet zu sehen war, will das Organisationsteam rund um Moderator Detlef Olle auch die nächste Ausgabe in dieser Form präsentieren.

Online statt live: Das Klubhaus dreht aufgrund von Corona eine Ausgabe ihrer Reihe "Willkommen im Klub" als Video. Detlef Olle moderiert. Quelle: Lisa Neugebauer

Folge dreht sich um Ludwigsfelder Architektur

Die Folge wird den Titel „Ludwigsfelde – ein Open-Air-Museum der Architekturgeschichte“, Gäste sind Bürgermeister Andreas Igel (SPD), Historiker und Stadtplaner Carsten Benke sowie Architekt und Fotograf Martin Maleschka. Sie wollen darüber reden, wie sich die Stadt in ihrer Geschichte baulich entwickelt hat: Ob Fontane-Schule oder Heine-Platz, ob denkmalgeschützte Holzhaussiedlung oder Dichterviertel – das Stadtbaugeschehen war und ist zugleich ein Spiegelbild zeitgemäßer Architektur.

Gäste reden über Besonderheiten der Stadt

Ludwigsfelde sieht sich als Boomtown und Wachstums-Champion, als Beispiel einer erfolgreichen Industriestadtentwicklung steht sie oft im Blickpunkt der Aufmerksamkeit. Das war auch schon in den Sechziger-, Siebziger- und Achtzigerjahren der Fall. Was aber ist das Besondere an der Stadtbaugeschichte? Was sind die absoluten architektonischen Highlights? Unter anderem diese Fragen will Moderator Olle an die Gäste richten.

Die Folge von „Willkommen im Klub“ wird am 8. März aufgezeichnet und ist voraussichtlich ab 22. März auf der Homepage der Stadt Ludwigsfelde abrufbar.

Von Lisa Neugebauer