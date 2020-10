Ludwigsfelde: Ordnungsamt nutzt elektrische Stehroller nicht

Ludwigsfelde

Die von der Stadt Ludwigsfelde 2017 angeschafften Stehroller wurden nie genutzt. Das bestätigte Ordnungsamtsleiter Henry Nottrott am Donnerstag auf MAZ-Anfrage. „Ich fand die Idee damals gut, aber in der Praxis hat sich gezeigt, dass das nicht funktioniert“, sagte er.

Die Stadtverwaltung Ludwigsfelde hatte 2017 zwei elektrisch betriebene Stehroller – also eine Art Segways, aber nicht von dieser Marke – als Dienstfahrzeuge für Ordnungsamtsmitarbeiter angeschafft. Die Stadt wolle damit zeigen, dass sie es mit der Elektro-Mobilität ernst meint, sagte Nottrott damals. Zudem seien die Mitarbeiter deutlich schneller als zu Fuß und hätten – anders als im Auto – sofort Kontakt zum Bürger und könnten auch weitere Strecken ohne Auto zurücklegen.

Anzeige

Nicht genug Personal für Stehroller

Warum werden die Dienstfahrzeuge dann nicht genutzt? Fahren darf mit den Stehrollern theoretisch jeder, der einen Moped-Führerschein hat, so Nottrott – also auch jeder, der ein Auto fahren darf. Doch bei der Gefahrenanalyse des Arbeitssicherheitsexperten hatte dieser eine Einweisung in die Fahrzeuge sowie eine Helmpflicht vorgeschrieben. Bei der Feuerwehr hätten dann einige Ordnungsamtsmitarbeiter die Schulung gemacht, seien dann aber nie mit den Stehrollern im Einsatz gewesen.

Zu allererst habe das an dem wenigen Personal im Ordnungsamt gelegen: Zeitweise schrumpfte die Mitarbeiterzahl durch Versetzung und Krankheit dort auf vier Personen, berichtet Nottrott. Davon seien dann zwei im Früh- und zwei im Spätdienst im Einsatz gewesen – und wenn je einer dann das Messfahrzeug fahren müsse, müsse der zweite es auch in die Ortschaften schaffen und das Elektroauto nehmen. „Die Stehroller bringen mir nichts, wenn ich keinen habe, der darauf fährt“, sagt der Ordnungsamtsleiter.

Segways wären stabiler gewesen

Etwa 3500 Euro hatte die Anschaffung der zwei Stehroller damals gekostet. Das war zwar viel günstiger als ein Markenroller der Firma Segway, wo ein Roller gut 9000 Euro kosten kann, aber im Nachhinein habe die günstige Variante auch Nachteile gehabt: „Das Fahrgefühl war deutlich unsicherer“, sagt Nottrott. Viele Kollegen seien dann doch lieber auf das Fahrrad umgestiegen.

Nun stehen die Stehroller ungenutzt im Rathaus. „Das ist schade, weil es ja auch Spaß gemacht hat, aber das hat in der Umsetzung einfach nicht hingehauen“, sagt der Ordnungsamtsleiter. Daher will er auch mit dem Vorschlag an den Bürgermeister herantreten, die Fahrzeuge an eine soziale Einrichtung der Stadt zu spenden, wo zum Beispiel junge Erwachsene sich darauf ausprobieren können. „In einem eingezäunten Bereich braucht man dann auch kein extra Zertifikat.“ Verkaufen ließen sich die Stehroller ohnehin nicht mehr und zum Wegschmeißen seien sie zu schade, sagt Nottrott. So hätten sie wenigstens noch einen Verwendungszweck.

Von Lisa Neugebauer