Ludwigsfelde

In der Nacht von Montag zu Dienstag hielten Unbekannte die Polizei und die Feuerwehr in Ludwigsfelde auf Trapp. Gleich vier Mal innerhalb von drei Stunden brannten Papiermülltonnen in der Jahnstraße, in der Karl-Marx-Straße und in der Potsdamer Straße sowie ein Sperrmüllhaufen in der Märkischen Straße. Dort griff das Feuer auf die Blätter der umstehenden Bäume und die Wiese über. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung und bittet Zeugen um Hinweise zu den Tätern unter Tel. 03371/6000 oder polbb.eu/hinweis.

Von MAZonline