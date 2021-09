Ludwigsfelde

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Dienstag einen weißen Peugeot Boxer mit dem amtlichen Kennzeichen LDS-R 3100, der in der Karl-Liebknecht-Straße in Ludwigsfelde abgestellt war. Der Sachschaden beträgt rund 14.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls. Hinweise zum Tathergang oder den Tätern bitte unter 03371/60 00.

Von MAZonline