Ludwigsfelde

„Haus Fontanehof coronafrei“, das schreibt die Leiterin des Pflegheims mitten in Ludwigsfelde, Ina Kuenzel-Langklotz. Das Haus stand lange unter Quarantäne, Ende Januar musste dort der Tod von 19 meist hochbetagten Bewohnern beklagt werden, die mit oder an Corona gestorben sind, wie Pressesprecherin Tanja Kurz erklärt hatte.

Das frühere Casa-Reha-Heim gehört zur französischen Korian Gruppe. Kurz ist Pressesprecherin am deutschen Sitz in München und erklärte damals: „Wir haben alles unternommen, um eine Einschleppung des Virus’ zu verhindern. Trotzdem ist es dem Virus gelungen, Einzug zu halten.“ Acht Bewohner und drei Mitarbeiter waren im Januar positiv getestet worden, vier schwer Erkrankte lagen im Krankenhaus und die „Fontanehof“-Bewohner hatten lange Wochen ausschließlich in ihren Zimmern leben müssen.

Leiterin: Zurückliegende Wochen waren nicht einfach

Rückblickend schreibt Einrichtungsleiterin Künzel-Langklotz: „Die letzten Wochen waren für die Bewohner und Mitarbeiter des Hauses nicht einfach. Das Corona-Virus hatte in die Einrichtung Einzug gehalten und Bewohner und Mitarbeiter infiziert.“ Die quarantänebedingten Ausfälle der Mitarbeiter brachten die Einrichtung an ihre Grenzen, die Bewohner befanden sich in Quarantäne, so die Chefin. Daher nun die Erleichterung: „Aber jetzt haben wir es geschafft“, so Kuenzel-Langklotz.

Regelmäßige Corona-Tests

Tatsächlich corona-frei sei die Einrichtung bereits einige Wochen, so dass inzwischen auch wieder Besuche und Neueinzüge möglich seien. „Die Sicherheit unserer Bewohner und Mitarbeiter steht weiterhin an erster Stelle“, so die Einrichtungsleiterin. „Deshalb führen wir bei allen regelmäßige PoC-Tests durch.“ Und sie berichtet, dass sich die Bewohner freuen, nun wieder Besuche empfangen zu können. „Dazu haben wir ein Besuchskonzept erstellt und mit den Behörden abgestimmt“, erklärt sie; auch für Neueinzüge sei ein spezielles Schutzkonzept entwickelt worden. Konkret sagt sie: „Besucher können nach vorheriger Anmeldung zweimal pro Woche in die Einrichtung kommen.“Auch sie würden mittels Schnelltest getestet.

Bewohner und Mitarbeiter des Hauses Fontanehof hätten auch inzwischen sowohl die Erst- als auch die Zweitimpfungen hinter sich. Dazu erklärt die Leiterin: „Die Impfung ermöglicht uns eine Rückkehr zur Normalität. Bis eine Herdenimmunität eingetreten ist, müssen wir allerdings noch vorsichtig sein“, mahnt sie.

Die ersten positiven Auswirkungen der Impfung seien in der Einrichtung aber durchaus schon erkennbar: „Unsere Bewohner können wieder Zeit miteinander verbringen – selbstverständlich unter Beachtung der inzwischen zur Routine gewordenen Abstands- und Hygieneregelungen.“ Gemeinsam mit den Betreuungskräften bereiteten sie den Garten auf den Frühling vor.

Von Jutta Abromeit