Ludwigsfelde

Die Physiotherapie-Praxis „Physio-Wellness“ hat am Montag ihr neues Geschäft an der Potsdamer Straße 98 in Ludwigsfelde eröffnet. Eigentlich sollten die Räume des ehemaligen Matratzengeschäfts das zweite Geschäft von Katja Hensel werden, doch nach Unstimmigkeiten mit dem alten Vermieter habe die Inhaberin im Sommer spontan entschieden, komplett umzuziehen. „Leider konnten wir so erst einmal keine neuen Mitarbeiter einstellen“, sagt sie.

Lesen Sie auch: Corona-Folgen: Viele verzichten im Herbst noch auf Wellness-Angebote

Anzeige

Umzug ohne Umzugsunternehmen

Zusammen mit ihren acht Mitarbeitern hat Hensel den Umzug in der vergangenen Woche ohne ein Umzugsunternehmen stemmen müssen – denn diese dürfen im Gegensatz zur Physiotherapie im Lockdown nicht arbeiten. „Zum Glück haben wir jetzt alles geschafft“, sagt Hensel. Das neue Geschäft biete nicht viel mehr Quadratmeter, die einzelnen Räume seien aber heller und etwas großzügiger.

Bei der Konzeption der Praxisräume habe sie sogar selbst Hand anlegen können und sich als Innenarchitektin versucht, sagt sie. Bis auf Kleinigkeiten sei sie sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das Geschäft sei nun modern und top saniert. „Die Märkische Heimat hat hier alles super hergerichtet“, sagt Hensel. Besonders die Ebenerdigkeit schätzt sie, die alte Praxis hatte im ersten Geschoss gelegen.

Lesen Sie auch: Personal im Ludwigsfelder Krankenhaus teils an der Belastungsgrenze

Patienten nutzen Angebote

Hensel ist seit 18 Jahren im Geschäft, seit über 15 Jahren hat sie bereits ihre eigene Praxis, in der sie unter anderem Physiotherapie, Wellness, Krankengymnastik und Rehasport anbietet. Letzteren habe sie wegen Corona aber vorerst eingestellt. Viele andere ihrer Therapien seien für die Patienten aber enorm wichtig, sagt die Inhaberin. Besonders Behandlungen wie etwa Lymphdrainage würden dringend gebraucht. Scheu, die Therapien im Lockdown zu nutzen, spürt Hensel bei den Patienten nicht – im Gegenteil: Bereits in der ersten Woche nach Wiedereröffnung haben die Therapeuten gut zu tun.

Von Lisa Neugebauer