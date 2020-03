Mini-Fontänen am Rathaus verschwinden

Ludwigsfelde

Die plätschernden Miniatur-Fontänen auf dem Rathausplatz von Ludwigsfelde sind endgültig Geschichte: Bis Ende des Monats werden die 16 kleinen Wasserstellen auf türkisfarbenem Grund abgerissen und verfüllt. Die Stadt teilt mit, dass der Rückbau der Anlagen nötig wurde, weil die Brunnen nach mehr als 20 Jahren alt und marode seien. Die Flächen würden nun mit Pflastersteinen geschlossen. Und vor allem stellten sie bei künftigen Veranstaltungen auf dem Rathausplatz keine Stolperfallen mehr dar, so die Information aus dem Rathaus. Angelegt worden war der Platz vor mehr als 20 Jahren nach der Vorstellung des damaligen Bürgermeisters Heinrich Scholl.

Die 16 Mini-Fontänen auf dem Rathausplatz von Ludwigsfelde werden abgerissen. Quelle: Jutta Abromeit

Auch Rampe für Rollstuhlfahrer wird erneuert

Dort, wo die Brunnen waren, erklärt Stadtsprecher Kevin Senft, würde angepasst an die restliche Fläche neues Pflaster verlegt. Und er sagt: „Zusätzlich wird eine neue Rampe nach DIN als bauliche Anlage errichtet.“ Gemeint ist ein stufenloser Übergang für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen.

Mit diesen Umbauten entfielen die Stolperfallen bei Veranstaltungen auf dem Rathausplatz, sodass auch ein Wunsch des Behindertenbeirates erfüllt werden könne. Senft: „Man kann es einerseits so sehen, dass der Platz an Attraktivität verliert. Andererseits gewinnt der Platz auch an Attraktivität, da jetzt keine kaputten und bröckelnden Brunnen mehr den Vorplatz ,schmücken’.“

Kitas und Schulen zurzeit wichtiger

Den Ludwigsfeldern, die einer Wasserstelle hinterher trauern, erklärt er: „Sicherlich wäre auch ein neuer Brunnen auf dem Rathausplatz schön, aber das hat in Anbetracht der aktuellen Herausforderungen im Bereich Kita und Schulen keine Priorität.“ Die Arbeiten sollen spätestens Ende März abgeschlossen sein. Bis dahin könne es zu kleineren Einschränkungen auf dem Platz kommen, so der Sprecher.

Vor allem Kinder und durstige Hunde werden die 16 leuchtenden Dauerpfützen im Sommer wohl vor allem an heißen Tagen vermissen. Anfangs hatte jemand die 16 systematisch über den Platz verteilten Wasserstellen respektlos mal „Pinkelwarzen” genannt. Keiner fand den Ausdruck schön, doch weil er treffend war und alle sofort wussten, was gemeint ist, blieb er hängen. Nun ist auch er Geschichte.

Wie alle Kinder, die im Sommer über den Ludwigsfelder Rathausplatz laufen, musste 2015 auch die dreijährige Helena probieren, wie sich das sanfte Plätscherwasser anfühlt. Und wenig später, nach fragendem Blick zu Oma Ariane Krause, patscht sie barfuß über die türkis leuchtenden Dauerpfützen. Davon gibt es 16, systematisch über den Platz verteilt. Quelle: Jutta Abromeit

Die Mini-Brunnen waren schmückendes Beiwerk zu einem Jahrzehnte alten Traum der Ludwigsfelder: ein Rathaus. Dort, wo heute Verwaltung und Bibliothek in dem markanten Gebäude Anlaufstelle für viele Einwohner sind, standen an einem holprigen Parkplatz bis nach dem Mauerfall zwei „Ratsbaracken“, eine aus Kriegszeiten, eine später massiv dazu gebaut. Mitte der 1990er Jahre folgte nach vielen fehlgeschlagenen Anläufen seit den 1960er Jahren endlich ein ansprechendes Rathaus.

Sommerblick zum Rathaus-Eingang mit Olivenbäumen, Oleander-Kübeln und Wasserstellen Quelle: Jutta Abromeit

Investor des Neubaus war die Berliner Firma Wertkonzept; sie baute nach den Barackenabrissen 1995 ein Rathaus nach den Vorstellungen der Stadt. 1996 schlossen Stadt und Investor einen Erbbaurechtsvertrag über 25 Jahre. Dieser Vertrag wurde den Stadtverordneten später zu teuer. Nach der Ablöseverhandlung wurde die Stadt am 8. Februar 2013 Eigentümer des Rathauses. Auch für den Rathausplatz ist sie seither selbst verantwortlich. Zuletzt hatten die Stadtverordneten 2015 im Zusammenhang mit etlichen Fördermillionen aus dem Programm Aktives Stadtzentrum über die Neugestaltung des Platzes diskutiert. Dann wurde Andreas Igel ( SPD) Bürgermeister und zog das Vorhaben der Neugestaltung auf unbestimmte Zeit zurück.

Von Jutta Abromeit