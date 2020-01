Kein verlängertes Güterverkehrszentrum

Ludwigsfelde

Zwei Neuigkeiten gibt es für das jüngste Ludwigsfelder Industriegebiet Eichspitze: Zum einen hat der Projektentwickler, die Potsdamer Firma IPG, ein Unternehmen gefunden, das mit den baulichen und rechtlichen Einschränkungen unter den Hochspannungsleitungen klar kommt.

Die Firma Pektas GbR will im Bereich Nord am Schwarzen Weg unter dem Label Autohaus Royal auf einer Fläche von 4,5 Hektar ein Aufbereitungszentrum für Gebrauchtwagen errichten. IPG-Manager Armin Jordan erklärt dazu: „Dieses Unternehmen kauft Gebrauchtwagen, baut sie auf und verkauft sie in Berlin.“

Täglich sollen bis zu 50 Fahrzeuge für den Wiederverkauf aufbereitet werden, kündigt die IPG auf ihrer Internetseite an. Bisher bekannt waren die Ansiedlungen vom Paketdienstleister DHL, dem Gastro-Großversorger Chefs Culinar und dem Batterie-Hersteller Microvast auf dem Areal.

SPD-Fraktion: Wirtschaftspolitik verbesserungswürdig

Zum anderen halten die SPD-Stadtverordneten von Ludwigsfelde die Wirtschaftspolitik der Stadt für verbesserungswürdig. Ihrem Antrag dazu wurde zwar nicht sofort zugestimmt, doch in den Ausschüssen wolle man gern darüber beraten, so lautete im Dezember der Tenor anderer Fraktionen. Deshalb werden die Stadtverordneten gleich zu Jahresbeginn über den Bereich Eichspitze Süd diskutieren: Sie wollen mitbestimmen, aus welchen Branchen sich dort Firmen ansiedeln können.

Das Industriegebiet Eichspitze Ludwigsfelde hat fünf große Industriegebiete: Den Industriepark mit den Bereichen Ost und West, den Preußenpark, den Brandenburg Park und nun als jüngstes, das Industriegebiet Eichspitze mit den Bereichen Nord und Süd. Insgesamt können in der Eichspitze rund 66 Hektar vermarktet werden. Der Bereich Nord hat 43 Hektar Vermarktungsfläche und ist mit dem Paketzentrum von DHL (16,5 Hektar), dem Gastro-Großversorger Chefs Culinar (15), dem Batterie-Hersteller Microvast (3,6) und dem Autohaus Royal (4,5) fast voll. Im Bereich Süd mit 22,5 Hektar Verkaufsfläche ist bisher nur ein kleines Areal für ein Edis-Umspannwerk verkauft.

Kernpunkte des SPD-Antrags waren folgende: Beim laufenden Bebauungsplan-Verfahren sollen sowohl die Ansiedlung von Logistik-Unternehmen als auch das spekulative Errichten von neuen Hallen zum Vermieten an Logistiker ausgeschlossen sein. Für die Eichspitze Süd solle es einen branchenspezifischen B-Plan geben.

Jegliche Ausnahmeregelungen, die dort im Gespräch seien, müssten von der Stadtverordnetenversammlung bestätigt werden, hieß es weiter in dem Antrag der Sozialdemokraten. Außerdem soll der Bürgermeister prüfen lassen, ob für den Ortsteil Genshagen ein Durchfahrtsverbot für Lkw möglich ist. Das Ergebnis sei den Stadtverordneten bis 28. Januar vorzulegen.

Stadt dürfe ihre Merkmale nicht aufgeben

Die SPD-Genossen hatten ihren Antrag damit begründet, dass neue Logistikhallen derzeit wie Pilze aus dem Boden schießen würden. Das entspreche nicht den Intentionen der SPD-Fraktion „für eine in die Zukunft blickende Wirtschaftspolitik“. In der Begründung heißt es auch: „Es darf aus unserer Sicht nicht zugelassen werden, dass auf dem Territorium der Stadt Ludwigsfelde eine Erweiterung des GVZ Großbeeren stattfindet.“ Ludwigsfelde sei ein Industrie- und Gewerbestandort und dürfe dieses Merkmal nicht aufgeben. Logistiker sollten auch vor dem Hintergrund von noch mehr Verkehr nicht weiter angesiedelt werden.

Der permanent steigende Verkehr von und zu den Industriegebieten, vor allem des Brandenburg Parks, ist es, den der Ortsbeirat von Genshagen sehr kritisch sieht. Angesichts der weiteren Belastung vom künftigen Gebiet Eichspitze Süd plädiert er für Durchfahrtseinschränkungen im Ort und präferiert, die Zufahrten zum Nordbereich des Brandenburg Parks zu aktivieren wie es schon bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt geschehen war.

Bürgermeister Igel : „Industrie heißt nicht weniger Verkehr“

Dem hielt Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) entgegen: „Ich weise ausdrücklich darauf hin: Ausschließlich Industrie heißt nicht, weniger Verkehr, nur hochwertiger bei Produkten und Arbeitsplätzen.“ Dem Antrag von SPD-Fraktionschef Marcel Penquitt auf Verweis in die Ausschüsse mit ausführlicher Darlegung des Problems von der Wirtschaftsförderung folgten die Stadtverordneten nach Statements der Fraktionen Linke/Filu, Vereinte, LOL/Evolu und AfD einhellig.

Von Jutta Abromeit