Ludwigsfelde: Polizei ermittelt zu Bränden in mehreren Hausfluren

Ludwigsfelde

Mitarbeiter einer Ludwigsfelder Wohnungsgenossenschaft meldeten der Polizei am Mittwochvormittag mehrere Sachbeschädigungen in Hausfluren von Mehrfamilienhäusern, die offenbar durch Brände verursacht wurden.

Unbekannte Personen haben in der Nacht zuvor die vier Hauseingangstüren aufgehebelt. Anschließend haben sie in den Hausfluren die unmittelbar im Eingangsbereich befindlichen Korkpinnwände und Fußmatten durch Feuer beschädigt. Auf einer der Fußmatten war außerdem ein Kinderwagen abgestellt, der ebenfalls durch die brennende Fußmatte in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Es soll aber laut Aussagen der Polizei in keinem Fall zu größeren Beschädigungen oder Gefahren gekommen sein. Auch griff das Feuer zum Glück nicht auf das Gebäude über. Sowohl über die Ausmaße der Brände, als auch über deren Erlöschen liegen bislang noch keine genauen Erkenntnisse vor.

Die Polizei hat in allen Fällen Ermittlungen zu versuchten schweren Brandstiftungen eingeleitet. Kriminalpolizisten haben dafür am Mittwoch Spuren in den betroffenen Wohnhäusern gesichert.

