Ludwigsfelde: Polizei sucht Betrüger

Ludwigsfelde

Ein unbekannter Täter hat am Sonnabend, dem 24. Juli 2021, um 10.30 Uhr einem Mann (50) in der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde die EC-Karte gestohlen.

Der Mann trug einen auffälligen hellen Hut. Quelle: Polizei

Kurze Zeit später hob der Betrüger widerrechtlich Bargeld im vierstelligen Bereich vom Konto des 50-Jährigen ab. Jetzt sucht die Polizei mit Fotos nach dem Betrüger – diese stammen von Überwachungskameras im Vorraum der Bank in Ludwigsfelde. Der Mann trägt dabei einen auffälligen weißen Sommerhut (Trilby) mit einem Zierbandmotiv, das umlaufende Anker aufweist. Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt die Person und kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben? Wer kann zudem Hinweise zum Tathergang geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter Telefon 03371/60 00 entgegen. Ein Hinweisformular gibt es im Internet unter polbb.eu/hinweis.

Von MAZonline