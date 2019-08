Ludwigsfelde

Pendler, die täglich am Bahnhof Ludwigsfelde ankommen oder abfahren, sollen dort bei schlechtem Wetter nicht mehr mit Wind und Regen oder Schnee und Frost auf Züge warten müssen. Das sagte sich Bettina Lugk. Die 37-jährige SPD-Kommunalpolitikerin wohnt im Ludwigsfelder Ortsteil Siethen und arbeitet in der Bundestagsverwaltung in Berlin. Täglich erlebt sie Pendlerströme von und nach Ludwigsfelde und sagt: „Was in Luckenwalde mit den beiden überdachten Bahnsteigen geht, das muss die Bahn doch auch hier in Ludwigsfelde möglich machen können.“

2000 Karten gedruckt

Eine Postkarten-Aktion an die Bahntochter DB Station & Service erschien ihr geeignet, Druck von der Basis zu machen. „Im ersten Anlauf habe ich 2000 Karten drucken lassen und schon an vielen stellen verteilt. Aber es kann gern nachgedruckt werden, wenn das nicht reicht“, erklärt die Verwaltungsangestellte und mobilisierte auch „ihren“ SPD-Ortsverein.

Mit diesen Postkarten will die Ludwigsfelder Bahn-Pendlerin Bettina Lugk erreichen, dass sich die Situation für Bahnkunden am Bahnhof Ludwigsfeldr verbessert Quelle: privat

Gleichgesinnte von der Ahrensdorferin Marianne Such über die Gröbenerin Franziska Albertowski bis zum Landtagsabgeordneten Helmut Barthel und Bürgermeister Andreas Igel (beide SPD) standen am Freitag von 6 bis 8.30 Uhr auf beiden Seiten des Bahnsteigs und sprachen mit Bahnkunden. Sie hatten für Frustgespräche und Diskussionen ungewöhnlich viel Zeit – gerade fiel wieder ein Regionalzug aus.

Frustrierte Pendler an Gleis 2 in Ludwigsfelde, für die gerade wieder ein Regio-Zug ausgefallen war. Quelle: Jutta Abromeit

Bettina Lugk braucht Reisenden die Situation kaum zu erklären: Die Bahnsteige sind morgens zwischen sechs und acht Uhr rappelvoll. Donnern Fernzüge vorbei, weicht alles zurück und steht noch enger zwischen den Gleisen.

Und das steht auf jeder Karte: Quelle: privat

„Wenn die Leute dann noch Regenschirme halten und es wie jetzt an Gleis 2 nur diese beiden kleinen Wartehäuschen für je vier Personen ohne Koffer gibt, von denen manchmal sogar die Rückscheiben noch fehlen...“, die Initiatorin lässt offen, welche Kraftausdrücke da an der Tagesordnung sind.

Kritik an durchrasenden ICEs

Ein junger Mann tritt an sie heran und fragt: „Können Sie nicht mal ans Willy-Brandt-Haus schreiben und fragen, warum die ICEs in so einer Situation hier nicht anhalten und die Menschenmassen mit nach Berlin nehmen?“ Seine vierköpfige Familie verzichte extra auf ein zweites Auto, aber solche Erfahrungen wie diese lassen Frust aufkommen, erklärt Matthias Kundt.

Mehrere ICE-Züge donnern innerhalb weniger Minuten durch den Bahnhof Ludwigsfelde, vorbei an frustrierten Pendlern. Quelle: Jutta Abromeit

Bürgermeister Igel kennt alle Pendler-Zahlen – 3400 täglich mit Zügen, 18 000 mit Bahn, Bus und Auto insgesamt von und nach Ludwigsfelde – und die Pendler-Sorgen von allen Seiten, nicht nur fehlende Dächer und kaputte Wartehäuschen, sondern fehlende Kapazitäten und nicht funktionierende Bus-/Bahn-Anschlüsse. Er mag nicht dran denken wie es wird, wenn ab Oktober 2020 zehn Wochen lang an der Anhalter Bahn südlich von Ludwigsfelde gebaut wird. „Dann werden wir die Festwiese als provisorischen Parkplatz herrichten müssen“, sagt er.

Ohnehin bekomme er seit Jahren auf Schreiben und Mails an die Bahn kaum Antworten. Deshalb schaltete sich Landtagsmitglied Barthel ein, jetzt soll es einen Termin mit der DB Station&Service-Chefin für den Bereich Ost geben.

Viele Karten verteilt

Am Ende der morgendlichen Aktion am Freitag waren auf der Ostseite mehr als 150, auf der Westseite am Museum mehr als 200 Karten verteilt. Dutzende Karten hatten Protestierer gleich ausgefüllt. „Die kann jeder selbst nach Berlin schicken oder wir machen das. Vielleicht übergeben wir sie auch medienwirksam, mal sehen“, sagt Bettina Lugk. Wer sich dem Druck auf die Bahn zum Dächerbau für die Ludwigsfelder Bahnsteige anschließen will, könne ihr mailen: Lugk@gmx.de

