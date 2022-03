Ludwigsfelde

Beim Blick auf die Preisanzeige fällt es Autofahrern schwer, die hohen Spritpreise weiterhin mit einem müden Lächeln abzutun. Vergangenen Mittwoch kostete ein Liter Super E 10 im Bundesschnitt noch 1,856 Euro. An Tankstellen in Teltow-Fläming ist die Zwei-Euro-Marke sowohl für Benzin als auch für Diesel am Montag vielerorts überschritten worden.

Und das ist für Autofahrer in der Tat nicht lustig, sondern richtig bitter: „Alles wird momentan teurer: Lebensmittel, Heizen, Sprit. Da fragt man sich, wie man das alles noch bezahlen soll“, berichtet Marianne Adolphs, die gerade vom Einkaufen zum Tanken gefahren ist.

100 Euro für eine Tankfüllung

Auch Martin Wagner ist frustriert: „Der Staat hat doch Möglichkeiten zum Nachjustieren und sollte das meiner Meinung dringend tun.“ Beruflich sei er zwar nicht auf sein Auto angewiesen, aber weh tut das trotzdem. 100 Euro hat er gerade an der Zapfsäule gelassen.

Soziale Komponente darf nicht vergessen werden

Etwas gelassener steht Holger Bless den hohen Spritpreisen gegenüber, die zwar „absolut heftig“ seien, aber – wirklich etwas dagegen tun, könne er als Verbraucher sowieso nicht. „Die soziale Komponente darf von der Politik aber nicht übersehen werden“, betont Bless. Menschen mit einem geringen Einkommen müssen seiner Meinung nach unterstützt werden. Vor allem Pendler, die auf ihr Auto angewiesen sind, trifft der Preisschock hart.

Doch wieso schnellen die Preise für Benzin und Diesel weiter in die Höhe? „Nicht allein der Krieg ist Schuld für die hohen Preise“, berichtet der Fahrer eines Tanktransporters.

Das stimmt. Auch vor Kriegsbeginn waren die Rohölpreise auf einem hohen Niveau. Grund war unter anderem eine steigende Nachfrage im Zuge der weltwirtschaftlichen Erholung nach Einbrüchen in der Corona-Pandemie. Aber: Russland ist ein wichtiges Importland für Rohstoffe. Insgesamt wurden etwa 30 Prozent des deutschen Dieselbedarfs durch Russland-Importe gedeckt.

USA und Europäische Union beraten über Öl-Embargo

Putins Krieg wirkt sich also auch auf die Energiemärkte aus. Wegen zunehmender Angst vor negativen Folgen des Krieges auf die Energieversorgung schnellte der Ölpreis zuletzt weiter in die Höhe. Zurzeit beraten die USA und die Europäische Union außerdem über ein mögliches Öl-Embargo gegen Russland. Daraufhin stieg der Ölpreis auf den höchsten Stand seit 2008.

Ein Fass Brent – das sind 159 Liter der für Europa wichtigsten Rohölsorte – kostete am Montagmorgen fast 140 Dollar. Das ist ein Anstieg von etwa 18 Prozent. Bis zum Mittag beruhigte sich die Lage wieder etwas. Ein Fass Brent kostete dann mit 124,92 Dollar aber immer noch knapp sechs Prozent mehr als vergangenen Freitag.

Ist ein Verbot von russischem Öl sinnvoll?

Ist ein Verbot von russischen Ölimporten angesichts der Rekordpreise gerechtfertigt? Da gehen die Meinungen der Autofahrer auseinander. Martin Wagner findet: „Sicherlich treffen Sanktionen immer beide Seiten. Ich hoffe nur wirklich, dass sie Russland mehr treffen als die Menschen hier vor Ort.“ Anja Santini hat da eine konsequentere Ansicht: „Man muss Herrn Putin noch mehr unter Druck setzen. Ein Öl-Embargo ist mehr als angebracht.“

Sollte man in Kauf nehmen, dass die Spritpreise dadurch möglicherweise noch mehr in die Höhe gehen? Jein – findet Santini. Es sei zwar ein Preis, den man angesichts des Krieges gegen die Ukraine zahlen müsse, aber: Das darf eben nicht am Verbraucher hängen bleiben. „Eine Senkung der Mehrwertsteuer und der Energiesteuer ist schon seit langer Zeit angebracht. Mindestens um sieben Prozent“, fordert die Autofahrerin von der Politik.

Dynamische Pendlerpauschale

Angesichts der steigenden Spritpreise wegen Putins Krieg hat die Unionsfraktion die Bundesregierung aufgefordert, die Pendlerpauschale an die Entwicklung der Benzinkosten zu koppeln. Eine „dynamische Anpassung“ nennt sie das, also eine Pendlerpauschale, die automatisch mit dem Spritpreis steigt.

In einer Sache sind sich die Autofahrer jedenfalls einig: So wie es ist, kann es nicht bleiben. Und das sehen sogar diejenigen so, die wenig Autofahren: „Ich bin ganz ehrlich nicht auf mein Auto angewiesen, meine Frau fährt mit dem Rad und ich mit der Bahn zur Arbeit“, berichtet ein Mann, „aber ich bin mir auch darüber bewusst, dass es den meisten anders geht.“

Auch Marcel G. verzichtet angesichts der hohen Spritpreise oft auf sein Auto: „Ich überlege mir gut, ob wirklich jede Fahrt notwendig ist und ob ich für kleine Strecken lieber das Fahrrad nehme“, berichtet er.

Für viele Menschen ist das aber schlichtweg nicht möglich. „Es gibt genug Leute, die auf ihr Auto angewiesen sind“, findet Anja Santini. Und denen müsse die Politik mit einer Steuersenkung entgegenkommen. Und das möglichst sofort.

Von Franziska von Werder