Uhren und Leuchten aus Holz und farbigem Kunstharz stehen derzeit auf dem Plan der Holzwerkstatt in der Produktionsschule Ludwigsfelde. Unter Anleitung ihres Ausbilders Uwe Schroeder, der das Design und den Fertigungsablauf entwickelt hat, arbeiten Jeffrey Lehmann und Benjamin Müller an den Erzeugnissen. Sie sind zwei von derzeit zwölf Teilnehmern, die in dem Projekt eine zweite Chance erhalten und mit praktischen Tätigkeiten auf einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz vorbereitet werden.

Insgesamt 24 Plätze für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 15 und 27 Jahren sind in dem durch den Europäischen Sozialfonds und das Brandenburger Bildungsministerium geförderten Projekt verfügbar. Ein Eigenanteil wird durch die Abarbeitung von Aufträgen erbracht. Neben Produkten aus Holz sind das auch Metallarbeiten oder Küchenleistungen. So wird beispielsweise die Pausen- und Mittagsverpflegung für das Oberstufenzentrum (OSZ) Teltow-Fläming in der Brandenburgischen Straße gewährleistet, ab Januar 2021 kommt auch die Versorgung des OSZ im Ludwigsfelder Birkengrund dazu. Die Jugendlichen, die zum Produktionsbeginn um 7.30 Uhr auf der Matte stehen müssen, begreifen so schnell, dass ihre Präsenz wichtig ist, um die Aufträge fristgerecht abzuarbeiten.

GAG Klausdorf hat seit der Übernahme viel investiert

Seit die Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft Klausdorf gGmbH (GAG) im Januar 2020 die Trägerschaft der Produktionsschule übernommen hat, wurde viel investiert, berichtet Geschäftsführer Holger Schmidt. Die Arbeits- und Ausbildungsbedingungen sowohl für die Beschäftigten als auch für die Teilnehmenden haben sich stark verbessert. Doch der Corona-Lockdowm im Frühjahr war „ein Schlag ins Gesicht“, wie Leiterin Doreen Zeisig es formuliert. Aus geplanten 14 Tagen Schließzeit wurden insgesamt sechs Wochen. Anschließend musste bei den Jugendlichen wieder vom Nullpunkt aus gestartet werden: Pünktliches Aufstehen, Tagesstruktur schaffen, zur Mitarbeit animieren und Schlüsselqualifikationen stärken. Und obwohl die Teilnahme am Projekt freiwillig ist, gelang es je einen Teilnehmer in Arbeit oder in Ausbildung zu vermitteln, weitere besuchen eine weiterführende Maßnahme.

Ein Einstieg in das Projekt ist für die Jugendlichen laufend möglich, die Dauer ist auf 18 Monate begrenzt. Vom Erstkontakt bis zur Entscheidung für das Projekt gibt es eine enge Zusammenarbeit mit Eltern und Jugendeinrichtungen. Gemeinsam mit dem verantwortlichen Jugendamt des Landkreises werden die vorhandenen Anfragen beraten. Inzwischen wurde auch Kontakt zu den Jugendämtern benachbarter Landkreise und der Stadt Potsdam aufgenommen, in denen kein derartiges Projekt existiert.

Trotz Corona wurden in den vergangenen Monaten erfolgreich verschiedene Aufgaben realisiert. In der Holzwerkstatt wurde eine individuelle Müllplatzverkleidung mit Deckel und Gasfederunterstützung für eine Potsdamer Wohnungsverwaltung gefertigt. Eine weitere Anfrage für eine Einzelanfertigung liegt bereits vor. Die Metallwerkstatt hat sich mit der Aufarbeitung eines gebrauchten Getränkewagens beschäftigt, der kurz vor der Fertigstellung steht. Dieser soll für eigene Veranstaltungen genutzt und vermietet werden.

Produktionsschule baut Telefonzellen zu Bücherzellen um

Auch der Umbau von Telefonzellen in Büchertausch-Stationen ist in vollem Gange. Diese werden ihren künftigen Standort in Glienick und in Klausdorf einnehmen. Komplizierter wird die Restaurierung einer alten Feldküche aus den Beständen der ehemaligen Sowjetarmee, hier sind Zwischenwände aufwändig zu erneuern. Doch Doreen Zeisig weiß, dass sich die Jugendlichen mit Freude „die Hände schmutzig machen“.

Die Küchenabteilung wird übrigens vom Partner Edeka Specht in Ludwigsfelde durch Lebensmittel-Spenden unterstützt. Die Jugendlichen bedanken sich mit kleinen, selbst angefertigten Geschenken dafür. Im kommenden Jahr soll dann im eigenen Garten erstmals Gemüse zur Selbstversorgung geerntet werden.

Ein Beirat wurde gegründet, der unter anderem auf die Einhaltung der Wettbewerbsbedingungen achten soll. Er wird zweimal im Jahr tagen, ihm gehören neben der stellvertretenden Landrätin Kirsten Gurske auch Vertreter der Kammern, des Kreistags und Unternehmer an.

Erfahrungen werden in Feriencamp an Kinder weitergegeben

Die Produktionsschüler durften in der ersten Woche der Herbstferien ihre Praxis-Erfahrungen in einem Ferienprogramm für Jungen (von 8 bis 13 Jahren) weitergeben. Gemeinsam wurden unter Anleitung von Pädagogen Fahrräder aus Einzelteilen recycelt, Weihnachts-Dekorationen aus Holz gefertigt und die Tagesversorgung selbst übernommen. Krönender Abschluss war ein Tag in einem Berliner Indoor-Spielplatz. Die zweite Ferienwoche war dagegen Mädchen von acht bis elf Jahren vorbehalten. Mit viel Erlebnispädagogik, Ausflügen etwa zum Wandern in der sächsischen Schweiz oder Klettern im Erlebnispark Potsdam, einer Kochshow und Arbeit in den Werkstätten verlebten die Mädchen eine spannende und aufregende, aber auch eine schlafarme Ferienwoche.

