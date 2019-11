Projekte und Workshops am Curie-Geburtstag

Ludwigsfelde

Mit Fontane eröffnete das Marie-Curie-Gymnasium die diesjährige Feier anlässlich des 152. Geburtstages der Physikerin. Peter Schaefer vom Fontane-Archiv in Potsdam hielt einen Vortrag über „Fontane und seine Frauen“. Zwischendurch gab es Musik von Schülern der Schule.

Erstaunt über Wunsch

Peter Schaefer zeigte sich deutlich erstaunt darüber, dass sich die Schüler der Marie-Curie-Schule den Vortrag über „Fontane und seine Frauen“ gewünscht hatten. Eigentlich, sagte er, „muss doch mal alles dazu gesagt sein.“

Spannender Vortrag

Nein, war es nicht. Das sollte der Vortrag über das Verhältnis Fontanes zu Mutter Emilia, seinen zwei Schwestern, der Ehefrau Emilie und seiner Tochter Mete schnell zeigen. Getreu dem Motto des diesjährigen Marie-Curie-Tages „Was wäre aus der Welt geworden, wenn es nicht zu allen Zeiten tapfere, herrliche Menschen gegeben hätte“, arbeitete sich der Vortrag vor allem an den Aspekten der Beziehungen ab, die für ihre Zeit untypisch waren.

Projekte und Alltagswissen

Am eigentlichen Marie-Curie-Tag warteten reihenweise Projekte und Workshops auf die rund 650 Schüler des vierzügigen Gymnasiums. Während bei den Schülern der Klassen 5 bis 7 Spiel, Sport und Spaß im Vordergrund standen, beschäftigten sich die achten Klassen mit dem Leben und Werk Leonardo da Vincis.

Thema Klima

Ein kleinerer Teil der achten Jahrgangsstufe war derweil im Schülerlabor des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums in Adlershof, und die neunten Klassen besuchten fünf verschiedene Ziele in Berlin und Brandenburg, bei denen das Thema Klima eine Rolle spielt, angefangen vom Botanischen Garten und das Geoforschungsinstitut in Potsdam bis hin zum Lernauftrag „Biologisch Einkaufen“ in Berlin.

Wie geht Händeschütteln richtig? Benimm-Regeln nach deutschem Knigge-Rat standen auf dem Programmzettel. Und hatten reichlich Zuspruch. Quelle: Udo Böhlefeld

Die Schüler der Jahrgangsstufen 10 bis 12 konnten aus einem umfangreichen Vortragsprogramm renommierter Referenten und Wissenschaftler wählen, die über naturwissenschaftliche und gesellschaftswissenschaftliche Themen sprachen.

Positives Fazit

Im Fazit waren sich die Schüler einig, so unterschiedlich die Aufgaben waren. So fand Moritz (12) aus der 7. Klasse den Marie-Curie-Tag „sehr cool“. Und Phillip Teschler (17), der im nächsten Jahr an der Schule sein Abi macht, meinte, „es lohnt sich auf jeden Fall, in die unterschiedlichen Vorträge hineinzulauschen. Hier erlebt man schon auf Studienniveau, was später auf uns zukommt.“

Von Udo Böhlefeld