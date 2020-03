Prozess wegen versuchten Totschlags: Staatsanwalt fordert neun Jahre Haft

Ludwigsfelde/Potsdam

Mehrmals soll Frank Z. einer Frau, mit der er sich in einer Juninacht 2019 zum bezahlten Sex an einer Ludwigsfelder Garage verabredet hatte, den Hals entlang geschnitten haben. Bei den Plädoyers vor dem Landgericht Potsdam lagen am Montag die dafür geforderten Strafen weit auseinander. Während die Staatsanwaltschaft neun Jahre Haft für einen versuchten Totschlag für angemessen hielt, sah Z.s Verteidiger nur eine gefährliche Körperverletzung als erwiesen an. Er beantragte eine Haftstrafe von drei Jahren und zehn Monate. Die 1. große Strafkammer will am 12. März ab 10 Uhr ihr Urteil verkünden.

Kam es sofort zu Gewalt?

Was sich in jener Garage abgespielt hatte, das schien auch nach fünf Verhandlungstagen laut Staatsanwalt „neblig“, der Verteidiger sah einen „ganz großen Berg von Fragezeichen“. Ob es sofort zu Gewalttätigkeiten durch Z. kam? Die ordentlich über einen Stuhl gehängten Jacke und BH sprachen eine andere Sprache. Wie oft und wo Z. anschließend in sie eingedrungen sein soll, ob mit oder ohne Kondom – das schilderte die Frau bei zwei polizeilichen Vernehmungen und einer vor Gericht recht unterschiedlich. Sie könne sich vielleicht nicht richtig ausdrücken, meinte der Staatsanwalt. Er vertraute dabei der ersten, weil unmittelbaren Erinnerung nach der Tat. Da hatte sie ausgesagt, dass Z. Sex „ohne Gummi“ wollte und sie dies nicht.

Gab es Sex oder nicht?

Anschließend kam ein Cuttermesser ins Spiel, sie blutete. Sie, so sagte sie, wehrte sich, schlug Z. „in die Eier“, nahm das Messer, machte die Garagentür auf und floh. Er habe versucht, sie festzuhalten, sie sei in Richtung einer nahegelegenen Tankstelle gerannt. Aber ob es überhaupt zum Sex kam, und ob der ungeschützt war, das zweifelte Z.s Verteidiger an. DNA-Proben des Angeklagten fanden sich nicht an den Abstrichen der Geschädigten. Er verwies auch auf eine leere Kondomverpackung. Einen Tötungsvorsatz konnte der Verteidiger nicht erkennen: „Warum ist sie nicht tot“, fragte er provokativ angesichts des scharfen Messers – zum Glück sei dies nicht passiert.

An das Geschehen will der Angeklagte keine Erinnerung haben. Er sei mit Freunden auf einem Fest in Berlin-Steglitz gewesen, habe dort etwas getrunken, sei dann zurückgekommen, habe sich auf die Couch bei seiner Schwester gelegt und noch ein Bier getrunken. Seine nächste Erinnerung ist die Märkische Straße, dort steht er mit einem Damen-Fahrrad. Da ist die Tat bereits geschehen.

Chatverlauf beginnt am Tag vor der Tat

Das alles passt nicht recht zu einem Chatverlauf von Z. mit der Prostituierten zu passen, den die Polizisten ausgewertet haben. Der begann schon am Nachmittag vor der Tat. Z. hatte im Internet nach Angeboten für Sex in der Umgebung gesucht – sein Mobiltelefon hatte den Sucherverlauf gespeichert. Z. bandelte mit einer Frau aus der Nähe von Königs Wusterhausen an, die ihre Dienste für Geld auf Internetseiten wie quoka oder markt.de anbietet. 250 Euro waren vereinbart, wofür genau, blieb offen. Sprachnachrichten und Texte gingen hin und her, bis kurz vor dem realen Treffen. Und Z. bestand darauf, dass die Frau allein kommt – er sei schon einmal von einem Begleiter überfallen worden. Dennoch kam sie nicht ohne ihren Freund, mit dem sie in einer offenen Beziehung lebt. Er wartete an der Tankstelle, zu der sich seine blutüberströmte Freundin wenig später flüchtete.

Chat nur auf dem Mobiltelefon der Geschädigten

Bemerkenswert an diesem Chat ist vor allem, dass er nur noch auf dem Mobiltelefon der Geschädigten vorhanden ist – auf seinem Handy ist er dagegen verschwunden. Dort fand ein Polizist allerdings noch die Fotos, die die Prostituierte ihm zugeschickt hatte, denn die speichert das Handy an einer anderen Stelle ab. Schließlich fanden Ermittler auch noch eine Nachricht an seine Verlobte, zeitlich nach der Tat. „Ich brauche ein Alibi, ich weiß nicht, wofür, aber ich brauche eines.“

Angeklagter bereits 13 Mal verurteilt

Ein strafrechtliches unbeschriebenes Blatt ist der heute 30-jährige Frank Z. nicht. 13 Verurteilungen zählte die Staatsanwaltschaft, die meisten davon am Amtsgericht Zossen. Immer wieder ging es um Diebstähle und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Etwa fünf Jahre lang hat er im Gefängnis gesessen. Laut polizeilicher Datenbank sei er 176-mal auffällig geworden, die Polizei schätzt ihn als „Intensivtäter“. Im Jugendgefängnis hatte Z. auch seinen Zehnte-Klasse-Abschluss nachgeholt.

Anhaltspunkte für eine verminderte Schuldfähigkeit während der Tat fand der psychiatrische Gutachter, der im Verlauf ausgesagt hatte, nicht – weder aufgrund der Erinnerungslücke noch angesichts von 1,73 Promille Alkohol, die Z. möglicherweise im Blut hatte.

Geschädigte klagt auf Schadensersatz

Die Geschädigte, die 36 Jahre alt ist, erlitt laut Sachverständigem Verletzungen, die potenziell, aber nicht konkret lebensgefährlich waren. Sie ließ als Nebenklägerin Schmerzensgeld einklagen. Ihr Anwalt reduzierte die ursprüngliche Forderung von 20.000 Euro auf 7.500 Euro. Die vereinbarten 250 Euro für die sexuellen Dienstleistungen klagte die Frau, die ihre Dienste weiterhin anbietet, allerdings nicht ein.

