Ludwigsfelde

Einen Radler ohne Licht hielten Beamte in der Nacht zum Dienstag direkt vor dem Polizeirevier in der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde an: Bei der Kontrolle des 20-Jährigen wurden ein Schlagring und eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden. Zudem stellte sich auch noch heraus, dass das Fahrrad gestohlen war.

Von MAZonline