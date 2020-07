Ludwigsfelde

Ein Mann betrat am Donnerstagmorgen die Tankstelle in der Zossener Landstraße. Er zwang den Mitarbeiter mit einer Pistole in der Hand zur Herausgabe von Bargeld. Dann flüchtete er im Pkw in Richtung Ortsausgang zur B 101. Der Mitarbeiter informierte die Polizei. Die sofortige Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, blieb aber erfolglos. Die Kripo ermittelt nun wegen schweren Raubes.

Von MAZonline