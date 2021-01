Ludwigsfelde

Der Lockdown geht wieder einmal in die Verlängerung: Vorerst bis Ende Januar bleiben die meisten Restaurants und Geschäfte auch in Ludwigsfelde geschlossen, Kontaktbeschränkungen werden voraussichtlich auch in Brandenburg noch weiter verschärft. Die Ludwigsfelder reagierten überwiegend gelassen auf die neuen Beschlüsse, doch für Gewerbetreibende heißt die Verlängerung des Lockdowns wieder einmal Unsicherheit.

Finanzhilfen werden dringend gebraucht

Viele hatten gehofft, nach dem 10. Januar wieder öffnen zu können – nur eine Woche vorher nun die Ernüchterung. „Die Ungewissheit ist am schlimmsten“, sagt Daniela Harz, die zusammen mit ihrem Mann die Ludwigsfelder Salzgrotte betreibt. Im September hatte das Ehepaar der MAZ schon einmal von ihrer Situation berichtet. Damals lief es bereits nicht gut für ihr Geschäft, die Inhaber der Salzgrotte mussten bereits an ihre Ersparnisse gehen. Jetzt sei die Situation „noch blöder“, sagt Daniela Harz.

Von der finanziellen Hilfe, die das Ehepaar für November und Dezember beantragt hat, haben sie noch nichts bekommen. „Es ist inzwischen dringend“, sagt Daniela Harz. Im November und Anfang Dezember hatten einige Gäste zwar noch Gutscheine als Weihnachtsgeschenk gekauft, doch die seien „nicht relevant für die Kostendeckung“, sagt Harz. Denn das Ehepaar muss nicht nur die Miete für die Räume bezahlen, sondern kann den Strom trotz geschlossenem Geschäft nicht ganz abstellen, da das Salz in den Therapieräumen nicht fest werden darf. Von sich aus habe ihr Vermieter noch nicht angeboten, die Miete aussetzen zu dürfen – danach zu fragen, traut sich Daniela Harz noch nicht. „Das fühlt sich an wie betteln.“ Wenn die Finanzhilfen vom Bund kommen, könnte das Ehepaar wenigstens die Kosten für den Laden decken.

Sie selbst sei inzwischen dauernd angespannt und verkrampft, sagt Harz. Auch Rücken- und Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Abgeschlagenheit zeugen von dem enormen psychischen Stress, der auf ihr lastet. „Immer wieder geht bei ihr das Kopfkino los, zusätzlich fehlt mir der geregelte Tagesablauf“, sagt die Gewerbetreibende. Verstehen kann sie die Situation trotzdem, sehe sie doch selbst, dass sich einige nicht an die nötigen Verordnungen halten. „Weihnachten und Silvester war da sicher nicht förderlich“, sagt Harz. „Und wir Gewerbetreibenden müssen darunter leiden.“

Nur wenige Stände auf dem Markt

Das Verständnis für die alte und die vermutlich bald kommende nächste Corona-Verordnung ist in der Region nicht immer so hoch – davon kann man sich in den sozialen Netzwerken zahlreiche Bilder machen. Auf den Straßen und Plätzen gibt es am Mittwoch in Ludwigsfelde allerdings weniger Widerspruch. Händler Robert (48) aus Polen ist trotz eines eher gähnend leeren Marktplatzes mit wenigen Ständen und auch nicht gerade zahlreichen Kunden am Mittwoch trotz allem zufrieden. „Es gab nicht viele Kunden heute, aber ich habe Stammkunden, die haben gut eingekauft“, sagt er. Ansonsten sei es „für Geschäftsleute eine sehr schwierige Zeit“. Der Händler aus Slubice hat einen zweiten Wohnsitz in Ludwigsfelde, fährt aber oft über die Grenze, wenn er neue Ware holen muss. Bisher ohne Probleme.

Händler denken positiv

„Was sein muss, muss sein“, befindet auch Petra, die hinter der Theke des Marktwagens der Landbäckerei aus Trebbin steht. „Mir tun allerdings die Kinder leid – und die Geschäftsleute.“ Noch nicht befassen will sie sich mit den kommenden Corona-Regelungen wie dem Bewegungsumfeld von 15 Kilometern bei Erreichen einer Inzidenz von 200. „Ich mach mir keine Gedanken darüber, was noch gar nicht da ist“, sagt sie. „Ich will vor allem das Positive an den Dingen sehen, nicht das Negative.“

Frank (38), der bei Pocco arbeitet und zurzeit in Kurzarbeit ist, sagt ganz entschieden: „Die Maßnahmen find’ ich richtig gut.“ Und, um es zu bekräftigen, noch einmal: „Richtig gut!“ Die Bilder von Ski- und Rodeltouristen aus dem Harz regen ihn richtig auf. „Warum nehme ich mein Kind, fahr’ mit ihm in den Harz und riskiere so seine Gesundheit“, fragt er und spricht gleich von einem Lockdown mindestens bis Ende Februar. Sehr kritisch sieht er die Impfpolitik. „Warum impft man nicht zuerst vor allem das Pflegepersonal?“, fragt er. „Die sind doch nun wirklich die allerwichtigsten in der aktuellen Situation.“

