Ludwigsfelde

Noch ist wenig zu erkennen von dem Restaurant, das demnächst auf Ludwigsfeldes neuer Flaniermeile eröffnen soll. Die Fenster des Lokals „Angelillo“ in der Potsdamer Straße sind noch verdeckt. Das soll allerdings nicht mehr lange so bleiben.

Wie Inhaber Ido Said der MAZ erklärt, ist die Eröffnung des italienischen Restaurants schon bald geplant. Auf ein genaues Datum kann er sich zwar noch nicht festlegen – die Arbeiten der Handwerker sind noch nicht abgeschlossen. Said hofft, spätestens bis zum Sommer öffnen zu können. Fest steht jedoch schon jetzt: „Es soll eine kleine Eröffnungsfeier geben“, sagt er.

Koch aus Neapel im „Angelillo“

Und er gewährt Einblicke in seine Pläne: „Hier soll ein Restaurant entstehen, dass die alten Klassiker modernisiert.“ Von traditioneller Neapolitanischer Pizza bis hin zu hausgemachter Pasta: Freunde der italienischen Küche sollen künftig im „Angelillo“ auf ihre Kosten kommen.

Noch ist wenig zu sehen vom „Angelillo“. Quelle: Johanna Apel

Dafür habe er extra einen Koch aus Neapel angestellt, so der Restaurant-Inhaber. Und er setzt auch auf frisches Fleisch und Fisch: So wolle er beispielsweise die hochwertigen Black-Angus-Steaks anbieten und mit einer frischen Fischtheke den Kunden Appetit auf ihren Restaurant-Besuch machen. „Damit der Gast auch sieht, was er bekommt“, sagt er lachend.

Ludwigsfelder Restaurant mit Außenbereich

Said, der bereits in Berlin Restaurants betrieben hat, möchte jedoch auch mit fleischlosen Gerichten punkten und vegane Angebote machen. Im Sortiment sei auch Bio-Gemüse, verspricht er. „Es ist für alle Geschmäcker etwas dabei“, fasst er die Idee des „Angelillo“ zusammen. Und da darf natürlich auch der Wein nicht fehlen: Hier setze er beispielsweise auf Weine aus Südtirol.

Noch sind die Arbeiten im „Angelillo“ in vollem Gange. Ein erster Blick in das Restaurant zeigt jedoch, dass sich Besucher schon alleine optisch auf italienisches Flair einstellen können. Neben den Sitzplätzen im Lokal werden Gäste außerdem auch draußen sitzen können.

In der Gastronomie herrscht Personalmangel

Damit das „Angelillo“ richtig durchstarten kann, sucht der Restaurant-Betreiber allerdings noch Personal. Wie ihm geht es derzeit vielen Gastronomen. Wie die MAZ berichtete, leidet das Gastgewerbe unter massiver Personalnot. Grund dafür sind unter anderem Abwanderungen im Zuge von Kurzarbeit und Kündigungen während der Corona-Pandemie.

Allgemein sei es eine „Mammutaufgabe“, das Restaurant in diesen Zeiten zu eröffnen, so Said. Schließlich kommen derzeit noch Unsicherheiten bei den Baurohstoffen und anderen Waren hinzu. Dennoch ist er optimistisch: Der Start in den kommenden Wochen steht.

Potsdamer Straße füllt sich mit Läden

Das „Angelillo“ wäre neben „Piccolo Mondo“ und „Da Toni“ das dritte italienische Restaurant in der Innenstadt. Und neben dem neuen Lokal verändert sich die Potsdamer Straße weiter: In direkter Nachbarschaft haben in den vergangenen Monaten mehrere Läden eröffnet. Das „Angelillo“ befindet sich in dem Ende 2020 fertiggestellten Wohn- und Ladenkomplex an der Potsdamer Straße. Alle Wohnungen und Doppelhaushälften sind mittlerweile vermietet.

Auch die Ladenflächen füllen sich. Neben dem im vergangenen Jahr eröffneten Sonnenstudio, dem Herrenfriseur „Oscar“ oder der Boutique „Sobella“ soll demnächst auch noch ein Bubble-Tea-Laden mit Sushi-Theke einziehen.

Von Johanna Apel