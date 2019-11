Retro-Klub feiert Party in der Flamingo-Bar

Ludwigsfelde

Hochbetrieb herrschte am Donnerstag seit langem mal wieder am Tresen der Flamingo-Bar im Klubhaus von Ludwigsfelde. Dutzende Gäste interessierten sich nicht allein für das druckfrische Buch „60 Jahre Klubhaus“, sondern auch für die Party-Premiere des Retro-Klubs mit der geöffneter Bar an der legendären Vogel-Säule.

So sah sie in den 1960er Jahren aus, die Flamingosäule in der "Flamingo"-Bar des Klubhauses von Ludwigsfelde Quelle: Stadtarchiv

Sowohl die Lounge nebenan als auch die Bar waren am Donnerstag gespickt mit Bildern an Wänden und Aufstellern, auf den Tischen lagen Zeitschriften aus den 1960er und 1970er-Jahren. Die Gäste feierten ausgelassen mit den Damen aus dem Kulturbereich der Stadt, der Agentur Ansichtssache, DJ Patrick Hönicke und anderen Gewerbetreibenden.

Gekommen waren zum Beispiel Barbara und Achim Fritz. Die heutigen Rentner kennen die „Flamingo“-Bar seit Jahrzehnten und waren des öfteren Gäste dort. Jetzt stießen sie mit dem Klaus Burmeister und seiner Frau Marion an.

Der ehemalige Planungstechnologe aus der Achsfertigung im Autowerk Fritz erzählt, das erste Mal sei er 1963 in dieser Bar gewesen: „Ich hatte gerade in Dresden mein Diplom gemacht und habe hier Freunde besucht. Zusammen kehrten wir dann hier ein.“ Das waren Klaus’ Bruder Gerhard und Ingrid Burmeister.

Von Jutta Abromeit