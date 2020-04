Riesenteppich aus gelben Blüten

Ludwigsfelde

Wer in Ludwigsfelde einen gelben Teppich aus Blüten sehen möchte, der sollte sich die nur kurze Zeit leuchtenden Gewächs noch in dieser Woche anschauen. Zu finden sind sie im neu angelegten Grabfeld im hinteren Teil auf dem Waldfriedhof der Stadt am Thyrower Weg: Hunderte Waldsteinien blühen dort sonnengelb. Und wie Gärtner wissen, gibt es solche eine Pracht meist nur im ersten Jahr, wenn auch die Erde noch frisch und unverbraucht ist. Die Waldsteinie, auch als Golderdbeere bezeichnet, ist eine Gattung der Rosengewächse. In freier Natur kommt die Pflanze ausschließlich auf der Nordhalbkugel vor, laut Wikipedia findet sich die Art Waldsteinia ternata im deutschsprachigen Raum außerhalb von angelegten Gärten nur im Südosten Kärntens ( Österreich).

Grabfeld gehört zur jüngsten Friedhofserweiterung

Dieses Grabfeld hatte die Stadt im Herbst vergangenen Jahres für mehr als 37.000 Euro auf einem bisher nicht zur Bestattung genutzten Gelände anlegen lassen. Nun ist dort Platz für 144 neue Grabstellen. Die Fläche gehört zum Areal der jüngsten Friedhofserweiterung, wie sie die Stadtverordneten 2016 beschlossen hatten. Dort neben dem neu angelegten Grabfeld ist auch der Ausgang zum Bestattungswald, wo die Stadt seit Anfang 2018 Waldgräber an Bäumen vergibt.

Von Jutta Abromeit