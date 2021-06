Ludwigsfelde

In der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde schlugen sich mehrere Personen am Mittwochabend. Eine verbale Auseinandersetzung war eskaliert. Ein Mitarbeiter eines Restaurants erlitt Verletzungen am Kopf. Zwei weitere Mitarbeiter wurden leicht verletzt. Der Angreifer wurde ebenfalls verletzt. Zu den genauen Abläufen führt nun die Kriminalpolizei die Ermittlungen.

Von MAZonline