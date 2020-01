Ludwigsfelde

Am Dienstag gegen 22 Uhr ist es in einer Gruppe im Skaterpark Ludwigsfelde zu einer Schlägerei gekommen. Ein 28-Jähriger hatte plötzlich eine der anwesenden Frauen geküsst, was diese jedoch nicht wollte. Zwischen dem 28-Jährigen und einem Familienmitglied der Frau entbrannte eine Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 28-Jährige dem 33-Jährigen unvermittelt eine Glasflasche auf den Kopf schlug. Durch den Angriff wurde der 33-jährige im Gesichts- und Kopfbereich verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdächtige, der zunächst davonrannte, wurde unweit des Tatortes aufgegriffen. Er bekam eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Von MAZonline