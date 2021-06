Ludwigsfelde

Im Ludwigsfelder Ortsteil Siethen erregt derzeit ein neues Spielgerät die Gemüter. Die Stadt plant, auf dem Spielplatz am Ende der Neubausiedlung „Seestücke“ eine 25 Meter lange Seilbahn zu errichten – ein Spielgerät, auf dem Kinder auf einer Art Schaukel sitzend an einem Drahtseil entlang rutschen können. Ein ähnliches Gerät steht unter anderem auch in der Kernstadt im Sport- und Spielpark und ist bei Kindern dort sehr beliebt.

Doch genau das bereitet einigen Anwohnern in Siethen nun Sorgen. Sie befürchte unter anderem, dass die Seilbahn auch Kinder aus anderen Ortsteilen anlocken und zu vermehrten Lärm und Andrang führen könnte. Um sich die Bedenken anzuhören und die Pläne zu erläutern, hatte Bürgermeister Andreas Igel (SPD) am Dienstag zu einem Termin vor Ort eingeladen. Gekommen waren neben Vertretern aus dem Rathaus etwa 40 Anwohner – doch nicht alle sind gegen das Spielgerät.

Kritiker befürchten Andrang von Jugendlichen

Die Diskussion, die etwa eineinhalb Stunden ging, wurde im Verlauf immer hitziger. Gleich mehrere Kritikpunkte gegen die Seilbahn hatten die aufgebrachten Anwohner mitgebracht: So sei die Seilbahn in ihren Augen ein „Anziehungspunkt“ und verleite Eltern dazu, mit dem Auto den Spielplatz anzusteuern – dafür gebe es aber nicht genügend Parkplätze. Auch befürchten einige Anwohner, dass das Spielgerät vermehrt Jugendliche anlocken könnte, die laute Musik spielen, Alkohol trinken und ihren Müll hinterlassen.

Kritisch sehen sie auch, dass das Spielgerät viel Platz einnimmt – und dadurch Anwohnern mit Hunden den Weg in den Wald erschwert. Zudem könne auf dem Spielgerät immer nur ein Kind spielen, sagt Anwohner Roman Pollak. „Es wurde nicht über Alternativen nachgedacht.“ Er kritisiert, wie es zu der Entscheidung gekommen ist. „Eine Abfrage hat jedenfalls nicht stattgefunden“, sagt er.

Ortsbeiräte verteidigen Informationsmöglichkeiten

Tatsächlich wurde die Diskussion immer mehr zur Grundsatzfrage: Zwar ging es auch um das Spielgerät, doch vor allem fühlten sich viele Anwohner von dem Vorhaben überrumpelt. Zu Unrecht – sagen Steffi Lässig und Mario Jähnichen vom Siethener Ortsbeirat. Zwar hätten sie sich am Ende zusammen mit dem Kommunalservice der Stadt – nach Wünschen von Kindern – für die Seilbahn entschieden, doch das Thema sei seit 2019 mehrmals öffentlich im Ortsbeirat besprochen worden, sagt Lässig. „Doch da ist von den jetzigen Kritikern niemand gekommen.“

Auch auf die Flyer, die die Ortsbeiräte nach zwei- bis dreimal im Jahr an alle Haushalte verteilen, habe niemand reagiert. „Viel mehr können wir nicht machen“, sagt Jähnichen. Erst, als die Anwohner die Vermessungen auf dem Spielplatzgelände gesehen hatten, habe es plötzlich Aufruhr gegeben. Vor rund zwei Wochen hatten einige sogar eine Petition gegen die Seilbahn eingereicht.

Bürgermeister bietet weitere Befragung an

Bürgermeister Igel und die Leiterin des Kommunalservices, Evelyn Stöber, erklärten den Anwohnern noch einmal genau, was auf dem Spielplatz geplant ist. „Die Seilbahn ist ein ganz normales Spielgerät“, sagt Stöber. „Das ist nicht, was man anders bewerten müsste, als andere“, ergänzt Igel. Dass Spielgeräte ver- oder ersetzt werden oder neue dazukommen, um den Platz altersgruppengerecht anzupassen, sei ein ganz normaler Vorgang, sagt der Bürgermeister. Die Seilbahn sei vor allem für größere Kinder gedacht, von denen ein Großteil in „Seestücke“ lebt. Von den insgesamt rund 140 Kindern in Siethen wohnen dort knapp 90, 37 von ihnen sind bereits älter als sieben Jahre. „Getreu dem Motto ,Kurze Beine, kurze Wege’ macht der Spielplatz hier am meisten Sinn“, so Igel.

Auch wenn eine Befragung rechtlich nicht nötig ist und die Anwohner die vorhandenen demokratischen Möglichkeiten eigentlich nicht genutzt haben, versprach Bürgermeister Igel eine erneute größere Befragung. Bei einem weiteren Ortstermin sollen die Anwohner über alternative Spielgeräte abstimmen. Ortsbeirätin Lässig befürchtet, dass nun die Erwachsenen darüber entscheiden, was auf dem Spielplatz aufgebaut wird. Sie habe die Kinder befragt und „Kinder lieben die Seilbahn“, sagt sie. „Viele fragen schon, wann die endlich kommt.“ Bestellt ist die Seilbahn schon.

