Ludwigsfelde

23 Müllsäcke: Das ist das Ergebnis einer Sammelaktion im Ludwigsfelder Ortsteil Genshagen. Wie Ortsvorsteher Dirk Houschka berichtet, treffen sich die ehrenamtlichen Helfer zweimal im Jahr, um Genshagen vom Müll zu befreien. Und die Beute war diesmal groß: Neben zahlreichen To-Go-Kaffeebechern sammelten die Landschaftspfleger auch Wodka-Flaschen ein.

„Die lagen einfach im Straßengraben“, sagt Houschka. Er beobachtet, dass das Müllproblem zunimmt. Das liege auch am Zuwachs bei den Logistikbetrieben in der Umgebung. Hinzu komme der Schwerlastverkehr – manche Fahrer scheinen ihre Abfälle einfach aus dem Fenster zu werfen. Nicht das einzige Problem: Rund um die Bushaltestellen finde er immer wieder Zigarettenstummel und weggeworfene To-Go-Becher, so Houschka. Damit stehe Genshagen nicht alleine da: So sei etwa auch die Potsdamer Straße in Ludwigsfelde immer wieder von Müll betroffen.

Rathaus Ludwigsfelde: Müll ein „Dauerthema“

Auch der Stadtverwaltung ist das bekannt. Sie berichtet der MAZ, dass das Thema Müll ein „Dauerthema“ sei. Das betreffe einerseits den Abfall, der sich im Straßenbild – etwa rund um den Skatepark – wiederfinde und fallengelassen oder absichtlich weggeworfen wurde.

Müllsammelaktion im Ludwigsfelder Ortsteil Genshagen. Quelle: Dirk Oelschlägel

Stadtsprecher Kevin Senft verweist jedoch auch noch auf ein anderes Phänomen: Müll, der „vorsätzlich und böswillig in den Wäldern abgelagert“ werde. Das ist auch beispielsweise rund um Großbeeren sichtbar. „Dabei wird der meiste Müll kostenlos vor der Haustür vom SBAZV abgeholt“, so Senft. Und es gebe auch die Möglichkeit, selbst zum Wertstoffhof in der Teltowkehre 20 zu fahren – schließlich übersteige eine Strafe bei weitem die möglichen Kosten einer legalen Entsorgung. Das Rathaus beobachte jedoch keine Zunahme der Vermüllung.

Auch Ludwigsfelder in der Verantwortung

Wie Senft ausführt, räume der städtische Kommunalservice zwar Müll weg, sei aber nicht alleine für die Sauberkeit in Ludwigsfelde verantwortlich. „Alle Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt tragen ihren eigenen Anteil zur Sauberkeit bei.“ Dazu gehöre auch, andere auf ein Fehlverhalten hinzuweisen.

Ortsvorsteher Houschka lobt das Engagement des Rathauses. „Die Stadt hat uns bei allen Aktionen unterstützt“, sagt er. Allerdings würde er sich wünschen, dass die Verwaltung dabei aktiver werde. Und er nennt auch ein Beispiel: So könne das Ordnungsamt etwa einen Präsenztag einrichten, bei dem gezielt Müllsünder angesprochen würden.

Was ihn ebenfalls stört: Als im Online-Portal „Märker“ auf den Müll vor „Rossmann“ hingewiesen wurde, sei lediglich darauf verwiesen worden, sich an den Eigentümer zu wenden. Er entgegnet: „Einkaufspassagen und das öffentliche Leben sollten im Interesse der Stadt sein“, so Houschka. Nicht der Bürger, sondern die Stadt sollten dann aktiv werden. Auch wenn die Stadt nicht Eigentümer sei, liege bei ihr die Verantwortung.

Ordnungsamt, um Bußgelder auszustellen?

Das Rathaus verweist auf MAZ-Anfrage darauf, dass die Stadt nicht auf privaten Grundstücken tätig werden könne. Die ansässigen Märkte sollten schon alleine im Eigeninteresse auf ein sauberes und gepflegtes Grundstück achten. „Eine Reinigung privater Grundstücke ist nicht durch den Steuerzahler zu bezahlen“, so Senft.

Dass das Ordnungsamt ausrücken und Müllsünder erwischen könne, sei ohne Erfolgsaussicht, so der Stadtsprecher weiter. Immerhin habe Ludwigsfelde ein Gesamtgebiet von etwa 109 Quadratkilometern – und ein Bußgeld könne nur dann erlassen werden, wenn der Müllverursacher unmittelbar erwischt werde. Mit Blick auf die illegale Müllentsorgung liege die Verantwortung in 90 Prozent der Fälle sowieso beim Landkreis Teltow-Fläming.

Doch das Rathaus will auch an einer anderen Stelle aktiv werden: In der zweiten Jahreshälfte wolle sich die Stadt nach Angaben Senfts „einer erneuten Müllkampagne“ widmen.

Von Johanna Apel