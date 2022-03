Ludwigsfelde

Die Bauarbeiten für den Rewe-Markt im Ludwigsfelder Rousseaupark haben begonnen. Wie das Unternehmen mitteilt, entsteht in den kommenden Monaten an der Rousseauallee ein besonders energiesparender Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche von 1.600 Quadratmetern.

Beim feierlichen ersten Spatenstich am gestrigen Freitag war neben Bürgermeister Andreas Igel (SPD) auch der künftige Betreiber Oliver Heinzel anwesend. „Für das Leben im Quartier ist der Bau unseres Supermarktes ein wichtiger nächster Schritt. Wir wollen der Treffpunkt im Stadtteil werden“, betont der selbstständige Kaufmann, der bereits einen Rewe-Markt in Ruhlsdorf betreibt. Rund 50 Arbeitsplätze sollen bei Rewe in Ludwigsfelde entstehen. Die Eröffnung ist für Ende dieses Jahres geplant. Rewe investiert mehr als sechs Millionen Euro in Ludwigsfelde.

Ludwigsfelde: Viel Platz für Frische

Wie Rewe weiter informiert, werde der neue Markt neben Lebensmitteln aus der Region auch ein großes Bio-Sortiment sowie vegane und vegetarische Produkte bieten. Die gesamte Produktpalette werde rund 16.000 Artikel umfassen. Für die Frischetheken setze der künftige Hausherr auf erfahrenes Fachpersonal. Im vorderen Bereich des Marktes wird es eine Bäckereifiliale geben, mit Sitzmöglichkeiten drinnen und im Freien. Rund 80 Pkw-Parkplätze sind geplant.

Rosseau-Park: Kurze Wege im Quartier

Das Grundstück, auf dem der neue Supermarkt entsteht, kaufte Rewe 2019. „Ludwigsfelde zieht seit Jahren Menschen vor allem aus Berlin und dem Umland an. Die Nahversorgung ist für eine 28.000-Einwohner-Stadt gut, im Nordwesten der Kernstadt fehlt bisher angesichts des starken Zuzugs jedoch ein Lebensmittelmarkt. Kurze Wege im Quartier sind wichtig für die Lebensqualität und die Umwelt“, meint Heike Fuchs, Expansionsmanagerin Eigenobjekte bei Rewe. Zumal sich auch für den Ortsteil Ahrensdorf die Versorgung verbessere. Die Zusammenarbeit mit den zuständigen Ämtern habe gut und auf Augenhöhe funktioniert. „In Gesprächen mit Bürgermeister und anderen Verantwortlichen war deutlich zu spüren, welche Ideen und Ansprüche man in Ludwigsfelde verfolgt. Bei nachhaltiger Planung und Bauweise oder auch der Stärkung der Nachbarschaft und des Miteinanders haben wir sehr schnell zueinander gefunden.“

Grünes Dach und Solaranlage

Bei dem Rewe-Neubau handele es sich um ein Green Building. Im Vergleich zu einem Standardbau verbrauche solch ein Öko-Markt bis zu 50 Prozent weniger Energie und wird CO2-neutral betrieben, so das Unternehmen. Dafür würden beispielsweise modernste Heizungs-, Lüftungs- und Kältetechnik sowie verglaste Kühlmöbel und LED-Beleuchtung sorgen.

Für das Dach des Supermarktes hat das Team um REWE-Planungsmanager Nawid Ahmadi gleich zwei nachhaltige Nutzungen vorgesehen: „Die Dachfläche ist zum Teil begrünt, so versickert das Regenwasser besser. Auf dem anderen Teil installieren wir auf einer Fläche von 190 Quadratmetern eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung für den Eigenverbrauch.“ Besonders mache den Bau zudem seine fünfeckige Form.

Von MAZonline