Ludwigsfelde

Jetzt gehen die Arbeiten richtig los: Am Donnerstag wurde der offizielle Spatenstich für das neue Wohngebiet im Ludwigsfelder Flussviertel gefeiert. Im Beisein von Bürgermeister Andreas Igel (SPD) startete somit die nächste Phase für das Projekt „Ludwig Quartier“.

Auf dem Gelände zwischen Potsdamer Straße, Donaustraße und Rheinstraße sollen in den kommenden Jahren insgesamt 100 Wohneinheiten entstehen. Wie die MAZ bereits berichtete, handelt es sich dabei um einen Mix aus Ein- bis Fünf-Zimmerwohnungen mit Balkonen, Terrassen und auch Privatgärten. Neben mehreren Mehrfamilienhäusern sind an der Ecke zur Rheinstraße auch Doppelhaushälften geplant. Bei den Wohneinheiten handelt es sich ausschließlich um Eigentumswohnungen.

Vielen Ludwigsfeldern ist Gelände bekannt

Wie Susanne Kaiser vom Immobilienunternehmen Engel & Völkers an Donnerstag erklärte, sei die Nachfrage nach den Wohnungen bereits „sehr gut“. In der kommenden Woche beginne der offizielle Vertriebsstart, so Kaiser. Engel & Völkers übernimmt die Vermarktung des „Ludwig Quartiers“ für den Investoren, die Berliner Firma Evanka Invest.

Im Sommer 2020 wurden noch Geschäftshäuser auf dem Gelände abgerissen (Archivfoto). Quelle: Jutta Abromeit

Ludwigsfeldern dürfte das Areal neben den Jet-Tankstelle noch als Standort der Gaststätte „Rosengarten“ sowie des Fiat-Autohauses und zweier Spielhallen bekannt sein. Vor der Wende hatte sich dort der Kfz-Betrieb „Max Reimann“ befunden. Bereits seit mehreren Jahren beschäftigt sich die Ludwigsfelder Stadtpolitik mit der Zukunft des Geländes am Flussviertel: 2017 war ein Bebauungsplan auf den Weg gebracht worden, der die Grundlage für ein neues Wohngebiet bilden sollte. Zunächst waren 170 Wohnungen vorgesehen. Eine Bedingung an den Investor: Der Bau einer Tiefgarage – um die ohnehin schon angespannte Parkplatzsituation in Ludwigsfelde West nicht weiter zu verschärfen.

„Ludwig Quartier“ verspricht viel Grün

Neben der Tiefgarage, die von der Donaustraße kommend angesteuert werden soll, sehen die Pläne für das „Ludwig Quartier“ außerdem zwei Gewerbeeinheiten für Läden sowie Spiel- und Grünflächen vor. Mit Dachbegrünungen wolle man zudem einen „ökologischen Beitrag“ leisten, sagte Susanne Kaiser am Donnerstag. Mit dem neuen Wohnviertel sollen außerdem auch Menschen angesprochen werden, denen ihr Eigenheim vielleicht zu groß geworden ist – und die nun eher nach einer Wohnung suchen. Das „Ludwig Quartier“ solle dabei sowohl alte, als auch junge Menschen, sowohl Alleinstehende, als auch Paare und Familien ansprechen.

Obwohl es sich bei dem neuen Ludwigsfelder Wohngebiet um eine private Investition handelt, hat auch Bürgermeister Andreas Igel die Entwicklungen begleitet. Das neue Wohngebiet sei „sehr spannend für die Stadtentwicklung“ sagte er nach dem Spatenstich am Donnerstag. Schließlich sei es bei dem Vorhaben darum gegangen, die Wohnungen entsprechend in das Flussviertel einzubetten. „Das ist eine sehr schöne städtebauliche Lösung“, lobte Igel die Pläne.

Eigentumswohnungen für Ludwigsfelde

Beim „Ludwig Quartier“ handelt nach Angaben Igels zudem um ein besonderes Wohnprojekt für Ludwigsfelde: „Es ist das erste Mal, dass in Größenordnungen Eigentumswohnungen entstehen“, so der Bürgermeister. Im nächsten Schritt gehe es nun allerdings darum, inwiefern es dafür Nachfrage aus Ludwigsfelde oder von außerhalb gebe – und wie viele Wohnungen direkt oder von Privatanlegern genutzt würden.

Wer sich für eine der 45 bis 220 Quadratmeter große Wohneinheit interessiert, muss sich jedoch noch ein wenig gedulden: Die Fertigstellung des neuen Ludwigsfelder Wohnviertels ist für Ende 2024 geplant.

Von Johanna Apel