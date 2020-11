Ludwigsfelde

„Vielleicht gibt es ja andere Möglichkeiten, als brennende Elektroautos in große Wasserbehälter zu werfen? Oder wie geht man mit brennenden Windrädern um?“ Um Antworten auf solche Fragen zu finden, bemüht sich die Stadt Ludwigsfelde zurzeit um eine Förderung beim Bundesforschungsministerium ( BMBF). Das sagte Wilfried Thielicke, stellvertretender Bürgermeister von Ludwigsfelde und Chef der Stabsstelle Wirtschaftsförderung im Rathaus, kürzlich am Rande einer öffentlichen Veranstaltung. Die MAZ fragte nach.

Im vergangenen Jahr habe das Ministerium unter dem Motto „Wandel durch Innovation“ zu regionalen Projekten aufgerufen, die Entwicklungen vor Ort ermöglichten, die aus kommunaler Kraft allein nicht zu stemmen seien, erklärt der Mann aus der Rathausspitze. Deshalb habe man sich gemeinsam mit den Partnern aus dem früheren Regionalbudget Teltow-Fläming Gedanken um solche Innovationen für die Region gemacht; „bei diesen Partnern waren ja auch eine ganze Reihe Firmen dabei“, so Thielicke. Das Regionalbudget war eine Förderung unter Regie einer Steuergruppe in der Kreisverwaltung, mit der knapp 3000 Menschen geholfen werden konnte.

Geld für Bündnisse außerhalb von Innovationszentren

In den Regeln des Bundesbildungs- und -forschungsministeriums heißt es: „Gefördert wird das Zusammenwirken regionaler Akteure, um Potenziale zu ermitteln und Innovationen vor Ort zu ermöglichen. Das Ziel ist, Regionen nachhaltig zu stärken, indem langfristige Kooperationen und Strukturen etabliert werden.“ Vor allem breit angelegte regionale Bündnisse jenseits bestehender Innovationszentren sind mit dieser Fördermöglichkeit angesprochen. Es gehe um strategische Innovationskonzepte, „die wissenschaftliche, wirtschaftliche, technologische und gesellschaftliche Perspektiven in einem regionalen Innovationsfeld zusammenführen“, heißt es auf der BMBF-Internetseite.

Herausgekommen ist bei den Partnern in Ludwigsfelde eine Idee, die dem Wirtschaftsförderer Thielicke auch aus seiner fast 50-jährigen Arbeit als ehrenamtlicher Feuerwehrmann wichtig erscheint: „Wir haben alle dafür zu sorgen, dass Wirtschaft und Gewerbe hier funktionieren. Brände passieren ja leider inzwischen wegen der großen Trockenperioden immer häufiger. Da wäre es doch sinnvoll, allen Feuerwehren der Region zu helfen, auch künftig die Anforderungen zu bewältigen, die jetzt auf uns alle zukommen.“

Unfall am 1. November auf der A 10, dem Berliner Autobahnring. Quelle: Julian Stähle

Gemeinsam sei ein Konzept für die Region südlich von Berlin erstellt worden, es heißt „B-101-Region – Feuerwehren der Zukunft“ und sei im Sommer eingereicht worden, erklärt Thielicke. Dieses Papier ist im Bundesministerium offenbar so überzeugend gewesen, dass es dafür rund eine Viertelmillion Euro gab. „Mit diesem Geld können wir jetzt in die zweite Stufe gehen“, sagt der Initiator. Er holte zwei Büros mit ins Boot, und nun werde bis Mai kommenden Jahres detailliert ausgearbeitet, welche Schritte das hiesige Bündnis gehen will und welche feuerwehrtechnischen Schritte genau untersucht werden sollen.

