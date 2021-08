Ludwigsfelde

Am Freitag rollt ein Straßen-Reparaturfahrzeug in Ludwigsfelde durch den Jagdweg, am Montag ist es im Birkengrund im Einsatz – immer wieder melden Bürger große Schlaglöcher, immer wieder stellen die Bauhofmitarbeiter von Ludwigsfelde selbst fest, dass Straßen am Rand oder mitten auf der Fahrbahn neue Gefahrenstellen für Radler, Autofahrer oder Fußgänger bekommen.

„Wir kontrollieren auch, wo sich solche Schlaglöcher schon andeuten, damit es eben nicht erst Gefahrenstellen werden“, erklärt Robert Ladendorf, der Bauhofleiter im Kommunalservice von Ludwigsfelde. Das Erfassen läuft das ganze Jahr über, ausgebessert wird vor allem vom späten Frühjahr bis Anfang des Herbstes.

„Wichtig ist dabei, dass es trocken ist, sonst hält das Flickmaterial nicht so lange wie es soll“, erklärt Ladendorf. Und sagt, dass die Stadt jedes Jahr abhängig vom Wetter zwischen 30- und 40.000 Euro für solche Reparaturen ausgibt. „Wir schreiben diese Aufträge in zwei Losen aus und können dann zwei Firmen die Aufträge erteilen, unsere Reparaturlisten abzuarbeiten“, so der Bauhofleiter.

Drei Arbeitsgänge zum Füllen von Schlaglöchern nötig

Derzeit sind im Stadtgebiet drei sogenannte Patcher unterwegs, also Fahrzeuge, mit denen in drei Arbeitsschritten die gröbsten Schäden beseitigt werden: Zuerst werden Staub und lose Teile mit Druckluft aus der Schadstelle geblasen; dann bedient der Fahrer die Füllarme, um abwechselnd eine Bitumen-Emulsion und Splitt in das Loch zu füllen. „Zum Schluss kommt immer eine Splittschicht drauf, die dann festgefahren wird und beide Materialien verbindet“, erklärt der Mann an der Bauhofspitze. Ist die Füllmasse nach ein- bis anderthalb Tagen getrocknet, werde noch einmal kontrolliert.

Stolperfallen auf Gehwegen oder mehr als faustgroße Löcher mitten auf der Fahrbahn gibt es in Ludwigsfelde zu Dutzenden. Ob das Mosaikpflastersteine links und rechts von Straßen sind, die Fußgängern und Rollstuhlfahrern gefährlich werden können, verrutschte Gehwegplatten, die schief liegen und Rollatoren-Lenker aus dem Takt bringen können, oder eben klassische Schlaglöcher, mit denen Motorradfahrer ins Schleudern kommen, wenn sie sie übersehen – „die Stadt hat für ihre kommunalen Straßen und Wege die so genannte Verkehrssicherungspflicht, also Sorge dafür zu tragen, dass wegen defekter öffentlicher Verkehrsflächen niemand zu Schaden kommt“, erklärt Ladendorf.

Von Jutta Abromeit