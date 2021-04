Ludwigsfelde

„Hätten wir gewusst, dass die Stadt das Gleis doch kaufen will, hätten wir von Anfang an die Finger davon gelassen“, erklärt Jörn Schneider. Er ist einer der beiden Unternehmer, die mit der Firma Erlebnisbahn Zossen die Draisinen-Strecken Zossen – Jüterbog und in der Uckermark Templin – Fürstenberg/Havel betreiben. Jetzt stand in Ludwigsfelde das 700 Meter lange Anschlussgleis vom Industrie- und Gewerbegebiet Preußenpark direkt zur viel befahrenen Trasse der Anhalter Bahn zum Verkauf.

Das 700 Meter lange Anschlussgleis vom Preußenpark Ludwigsfelde zur Anhalter Bahn Quelle: Jutta Abromeit

Hintergrund des Verkaufs ist, dass die Preußenpark-Entwicklungs- und Betreiber-Gesellschaft EMG von den Eigentümern aufgelöst wird. Alle Flächen in diesem attraktiv gelegenen Wirtschaftsareal am Berliner Autobahn-Südring und der B 101 sind verkauft, einzig das Gleisgelände gehört der EMG noch. Über einschlägige Medien wurde es angeboten. Nach Schneiders Worten habe die Stadt Ludwigsfelde Vorkaufsrecht gehabt, jedoch aufs Kaufen verzichtet. „Sonst hätten wir uns doch gar nicht erst in die Spur gemacht, den Markt zu erkunden“, erklärt der Unternehmer; „die Stadt hatte eindeutig erklärt: Wir haben kein Interesse.“

Draisinen-Betreiber wollten weiteres Standbein

Nur deshalb hätten sich Schneider und sein Partner Jan Jähnke mit ihrer Firma Zossen Rail Betriebsgesellschaft mbH um dieses Anschlussgleis beworben. Schneider erklärt: „Natürlich hatten wir mit diesem Gleis nichts anderes vor, als jetzt dort passiert – Industriegüter auf der Schiene vom VW-Teilezentrum über die Anhalter Bahn zu Kunden transportieren zu lassen.“ Angesichts der Ausfälle wegen der Corona-bedingten Schließzeiten auf den Draisinen-Strecken wäre die Aussicht auf ein weiteres Standbein ein Lichtblick gewesen, so Schneider. Nun sei mit den Recherchen bei der Bundesnetzagentur und bei Anwälten sowie mit dem unterschriftsreifen Notarvertrag einiges an Geld in den Sand gesetzt, erklärt er. Dass sie praktisch in letzter Minute von der Kommune entgegen früheren Aussagen überboten wurden, hält er für unfair.

Die MAZ erkundigt sich im Rathaus Ludwigsfelde nach dem Sinneswandel der Stadt. Auf diesen Aspekt geht Bürgermeister Andreas Igel (SPD) nicht ein. Er erklärt, die Stadt kaufe dieses Gleis; „wir bereiten den Notarvertrag vor und werden ihn im zweiten Quartal unterzeichnen“. Und er sagt, warum die Stadt diesen Schienen-Anschluss brauche: „Wir können nicht immer nur davon reden, mehr gewerblichen Verkehr von der Straße auf die Schiene zu legen, wir müssen es tun oder zumindest Angebote machen.“

Mittelfristig sollen auch andere Gewerbetreibende im Stadtgebiet etwas von diesem Gleis haben, so der Bürgermeister. Auf die Frage, woher die Stadt, die wegen des riesigen Zuzugs im Moment jede Menge neue Schulen und Kitas schaffen muss, das Geld für einen Gleisanschluss nehme, sagt Igel: „Die Infrastruktur-Entwicklung des Industriegebiets Eichspitze auf der anderen Seite der Autobahn macht es möglich.“ Das Areal Eichspitze Nord ist bis auf eine Restfläche belegt, das Areal Eichspitze Süd plant und realisiert die Potsdamer Firma IPG derzeit im Auftrag der Stadt.

Künftigen Firmen in diesem Industriegebiet könne man mit der Bahn-Anbindung attraktive Angebote machen, sagt der Rathauschef. Denn gänzlich neue Gleise zu planen und auch zu bekommen sei vor allem im ohnehin schon dichten Umfeld von Berlin „extrem schwierig und langwierig“, sagt Igel. Deshalb müsse möglichst schnell mit solchen Maßnahmen begonnen werden, um für künftige Verkehre auch mit Blick aufs Flughafen-Umfeld gewappnet zu sein.

Über einen Kaufpreis des Gleisanschlusses sagen beide Seiten nichts. Wie die MAZ erfuhr, geht es um eine sechsstellige Summe.

Von Jutta Abromeit